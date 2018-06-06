Candy Group инвестировала 15 млн евро в завод по выпуску «умной» техники

Candy Group запустила новую производственную площадку в городе Эскишехире, расположенном на северо-востоке Турции. Современная инфраструктура завода располагается на площади в 13600 кв. , которая была ранее приобретена в собственность Candy Group. На производстве, общий объем инвестиций в которое составил 15 млн евро, создано 300 рабочих мест, запланированная производственная мощность составляет около 800 000 единиц продукции в год.

Площадка была запущена с целью реализации планов компании по внедрению высокоэффективного производственного процесса для создания «умной техники». Новый завод является второй производственной площадкой Candy Group, расположенной на территории Турции, на которой будет производиться первая на рынке посудомоечная машина с искусственным интеллектом, оснащенная внутренним оптическим сенсором, идентифицирующим количество и тип загруженной посуды, автоматически предлагая наиболее подходящую программу и рекомендуя специальные дополнительные опции для мытья посуды.

Благодаря наличию опции подключения посудомоечной машины к мобильным устройствам у пользователя появляется возможность дистанционного мониторинга и управления, как это уже реализовано в других продуктах Candy Group последнего поколения.

Особое внимание будет уделено электронным и коммуникационным компонентам в целях реализации проекта по сбору всей информации по производимым техникой операциям, ее работе в штатном режиме и обо всех возможных сбоях с целью их оперативного устранения и постоянного улучшения качества продукции.

Открытие нового завода – естественный шаг на пути эволюции компании и реализации Candy Group концепции «Индустрия 4.0», нацеленной на воплощении в жизнь стратегии лидерства в секторе бытовой техники последнего поколения и приложений к ней.

«Фокус на инновациях, который всегда был характерен для Candy Group, подтолкнул нас на инвестирование средств в новый завод в Турции, созданный с целью производства исключительно техники будущего, снабженной искусственным интеллектом. Целью создания новой производственной площадки является возможность развития и внедрения технологий, выводя производственный процесс на качественно новый уровень», - отметил Беппе Фумагалли, исполнительный директор Candy Group.