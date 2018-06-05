ВТБ приобрел 40% ИТ-группы «Техносерв»

Группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% в российском системном интеграторе – Группа «Техносерв». Покупка была одобрена ФАС в установленном порядке. В результате сделки ВТБ получает возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволит принимать участие в управлении группой.

Для ВТБ приобретение «Техносерва» – стратегически важная сделка, которая значительно усилит технологическую экспертизу банка. В свою очередь это поможет существенно увеличить возможности группы ВТБ в создании новых конкурентоспособных продуктов и сервисов для своих клиентов, повысить уровень инновационных ИТ-разработок для проведения цифровой трансформации ВТБ и также окажет позитивное влияние на финансовые показатели Группы.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Мы видим значительные стратегические перспективы для дальнейшего развития компании "Техносерв". Экспертиза высочайшего класса специалистов "Техносерва" даст новый импульс технологическому развитию группы ВТБ. Для банка эта сделка также является привлекательной с финансовой точки зрения в стремительно растущем инновационном секторе экономики».

Алексей Ананьев, председатель совета директоров ГК «Техносерв», сказал: «ВТБ – ведущая банковская группа страны, с которой "Техносерв" связывают многолетние отношения и как с крупным заказчиком, и как с финансовым партнером. В результате сделки ВТБ стал стратегическим партнером в развитии нашего бизнеса на открытом ИТ-рынке. Кроме того, потенциал "Техносерва" как одного из крупнейших отечественных интеграторов будет в приоритетном плане реализован для развития цифровых сервисов группы ВТБ и аффилированных с ней компаний».