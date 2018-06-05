Veeam раскрыла концепцию сверхвысокой доступности данных для крупных компаний

Veeam Software раскрыла концепцию сверхвысокой доступности данных для крупных компаний — Hyper-Available Enterprise, а также рассказала о стратегии помощи крупным компаниям в переходе к интеллектуальному управлению крупными массивами данных.

На VeeamON 2018, четвертой ежегодной конференции для пользователей и партнеров, Veeam продемонстрировала, как заказчики из разных стран используют платформу Veeam Hyper-Availability Platform для интеллектуального управления данными, обеспечивая непрерывность бизнеса, снижение рисков и ускоренное внедрение инноваций в эпоху, когда такие технологии, как «интернет вещей», искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн требуют внедрения масштабируемой и удобной платформы для управления данными.

Масштаб и сложность управления сверхбыстрым ростом объемов данных требуют сегодня решений нового типа. Новые решения позволяют перейти от традиционного управления данными на основе политик к поведенчески-ориентированным системам, которые обеспечивают более автономное самоуправление данных и позволяют мгновенно получать критически важную информацию. Платформа Veeam Hyper-Availability Platform совместно с экосистемой Veeam, куда входят более 55 000 партнеров, — это комплексное решение, позволяющее заказчикам перейти к интеллектуальному управлению данными.

«С самого основания компании в 2006 году Veeam стремилась стать лучшим поставщиком решений для обеспечения доступности данных и приложений в мультиоблачных средах и сегодня является безусловным лидером отрасли, — сказал Питер Маккей, соуправляющий директор и президент Veeam. — Однако развитие таких технологий, как «интернет вещей», искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, приводит к появлению огромных массивов данных, с которыми приходится иметь дело заказчикам для получения важной для бизнеса информации. Поэтому им нужны решения, которые обеспечивают не только доступность данных. Мы считаем, что сверхвысокая доступность данных соответствует новому уровню ожиданий крупных компаний. Платформа Veeam Hyper-Availability Platform используется многими крупнейшими мировыми компаниями, в том числе Royal Caribbean, Mercedes-Benz, Telefonica и L’Oréal. Это комплексное решение, которое помогает заказчикам перейти к интеллектуальному управлению данными, чтобы быстрее выводить на рынок инновационные цифровые услуги».

«Для управления нашим флотом из 49 судов необходимы данные. Решения Veeam управляют более чем тремя петабайтами данных, а в ближайшие 24 месяца этот объем вырастет до 6 петабайт, — сказала Рената Корбински, директор Royal Caribbean Cruises по услугам хостинга и инженерного обеспечения. Мы выбрали решения Veeam, потому что они обеспечивают масштабирование, удобны в использовании и дают нам уверенность в сверхвысокой доступности наших данных и систем. Veeam расширяется вместе с нашей инфраструктурой и позволяет нам сосредоточиться на обслуживании клиентов, чтобы они получили незабываемые впечатления».

Традиционно под доступностью данных понималось обеспечение непрерывности бизнес-процессов, резервное копирование и восстановление данных, позволяющее организациям избежать простоев. По мере усложнения задач по управлению данными крупных компаний их сверхвысокая доступность требует перехода от простых решений для резервного копирования и восстановления, которые механически копируют данные с заданной периодичностью, к новому типу управления, когда данные мгновенно реагируют на происходящее в корпоративной инфраструктуре. Защита и управление данными должны перейти от модели реагирования на аварии к системе, которая позволяет проактивно предупреждать проблемы.

«Концепция Veeam в области интеллектуального управления данными основана на гибком сочетании готовых интегрированных решений, — сказал Дэнни Аллан, вице-президент Veeam по .стратегии развития продуктов. — Платформа Veeam Hyper-Availability Platform предлагает интеграцию, контроль, управление, анализ и автоматизацию, которые позволяют перейти от управления данными на основе политик к поведенчески-ориентированным системам, от ручного управления — к интеллектуальной автоматизированной системе. Это позволяет безопасно автоматизировать обработку значительных потоков данных и выделение ресурсов в распределенных мультиоблачных инфраструктурах и применить к ним возможности самообучения и оптимального управления. Крупные компании, использующие платформу сверхвысокой доступности данных Veeam, быстрее реагируют на изменения ситуации, добиваются более эффективной работы и адаптивности для обеспечения новых цифровых услуг, которые повышают качество жизни и работы людей».

Переход к интеллектуальному управлению данными для крупных компаний со сверхвысокой доступностью данных включает в себя пять ступеней:

Ступень 1 — резервное копирование: резервное копирование всех данных и их гарантированное восстановление в случае аварий, атак, потери или кражи.

Ступень 2 — консолидация: обеспечение защиты и доступности данных в мультиоблачных средах для предоставления цифровых сервисов и выполнения требований соглашений о гарантированном уровне обслуживания (SLA).

Ступень 3 — контроль: улучшение управления данными в мультиоблачной среде благодаря четкому унифицированному контролю использования, производительности и рабочих операций. Начало перехода от управления данными в ответ на произошедшие события, к проактивному управлению, предупреждающему снижение доступности данных с помощью расширенного мониторинга, встроенного анализа, оптимизации и планирования ресурсов.

Ступень 4 — оркестрация: удобный перенос данных в оптимальное местоположение в рамках мультиоблачной среды для обеспечения непрерывности бизнеса, выполнения нормативных требований, безопасности и оптимального использования ресурсов для бизнес-операций. Для этого необходим инструмент управления, который помогает крупным компаниям автоматически выполнять, тестировать и документировать планы послеаварийного восстановления без воздействия на производственную среду.

Ступень 5 — автоматизация: самоуправляемые данные, которые определяют необходимость резервного копирования, переноса в наиболее подходящее местоположение в зависимости от потребностей бизнеса, защиты при аномалиях в работе и мгновенного восстановления. Эта стадия привносит в корпоративное управление данными новые уровни автоматизации благодаря сочетанию анализа данных, распознавания шаблонов и машинного обучения.

«По мере того как организации осуществляют цифровую трансформацию, дифференциация игроков на рынке все больше зависит от эффективности использования доступных приложений и данных в распределенных инфраструктурах, базовой сети и облаке , — сказал Мэтт Иствуд, старший вице-президент IDC. — Предложив концепцию сверхвысокой доступности данных для крупных компаний, Veeam признает важное значение мультиоблачных сред и предоставляет инструменты и технологии, которые помогают заказчикам в полной мере реализовать потенциал в цифровой сфере».