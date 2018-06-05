Портал на базе Microsoft SharePoint Online объединил сотрудников Bonava

Bonava, шведский девелопер, модернизировал корпоративный портал Bonava на платформе Microsoft SharePoint Online. Проект реализован специалистами «Диджитал Дизайн», одной из крупнейших российских ИТ-компаний.

Проект по переносу инфраструктуры и бизнес-систем в облачную среду начался в 2016 г. в связи с выделением бизнес-подразделения, занимавшегося жилищным строительством в концерне NCC Group, в отдельную компанию, получившую имя Bonava. В условиях территориальной распределенности строительных объектов и офисов, а также мобильности сотрудников, компании требовался высокий уровень доступности ИТ-инфраструктуры и сервисов, предпочтительно на единой платформе. Поэтому выбор был сделан в пользу облачной модели на базе широкой линейки продуктов Microsoft.

Bonava завершила миграцию своей ИТ-инфраструктуры и приложений для основного бизнеса в облако в очень короткий срок (об этом проекте, как одном из самых масштабных по переходу на облачную модель, рассказал в свое время Microsoft), а в 2017 г. приступила ко второму этапу развития облачной среды – созданию, развитию и улучшению корпоративных информационных систем. Одним из первых был запущен процесс модернизации корпоративного портала на платформе Microsoft SharePoint Online. Перед специалистами «Диджитал Дизайн» стояла задача организовать удобное корпоративное пространство для управления контентом, обмена и совместной работы с файлами и документами, организации централизованного хранения информации и управления внутренними бизнес-процессами. В ходе проекта специалисты также разработали интерфейс с учетом лучших практик User eXperience (UX), выполнили миграцию данных и доработку сервисов Microsoft Azure.

«В результате проекта мы получили значительно более удобное средство работы с корпоративной информацией. Сайты в новой системе, названной Bonet, сгруппированы по функциональному назначению; доступом к их данным управляют сами владельцы сайтов – сотрудники бизнес-подразделений, – не прибегая к помощи специалистов по ИТ. Единый удобный пользовательский интерфейс, система навигации и эффективно организованные средства поиска информации также были хорошо приняты пользователями. Мы убедились в высоком профессионализме специалистов «Диджитал Дизайн» и уже приступили к новым проектам. В планах дальнейшее развитие облачных решений», – сказал Юрий Никитин, руководитель направления «Информационные системы» группы Bonava.

Портал помогает организовать взаимодействие между департаментами компании по всем внутренним бизнес-процессам и предоставляет доступ к информации о проектах, продажах, инвестициях, производстве, маркетинге, HR и пр.

Платформа Microsoft SharePoint Online, выбранная компанией Bonava для решения своих задач, дает множество преимуществ для работы с контентом и лучше других технологий подходит для управления и автоматизации бизнес-процессов, учитывая географию компании, за счет широких возможностей масштабирования.

«Мы работаем с технологиями SharePoint 15 лет, начиная с версии Microsoft SharePoint 2003, и реализовали на этой платформе проекты для большого количества крупных отечественных и зарубежных компаний, каждый раз решая совершенно разные задачи, например: автоматизация согласования заявок, документооборота, претензионно-исковой деятельности; мониторинг ключевых показателей компании, создание интранета и другие. Участие в проекте для компании Bonava приносит нам удовольствие от сотрудничества с профессионалами, которые готовы применять в своей работе самые современные технологии и ставят перед нами амбициозные задачи», – сказал руководитель проекта со стороны «Диджитал Дизайн» Дмитрий Дорофеев.