Альфа-версия платформы Tokenbox доступна для первых пользователей

Tokenbox, команда платформы для управления криптоактивами и создания криптовалютных фондов объявила о запуске альфа-версии. Сейчас работающий функционал позволяет зарегистрироваться на платформе и пройти процедуру верификации (KYC), а также поучаствовать в бонусной программе.

Первые зарегистрированные пользователи будут раньше других узнавать о развитии платформы, смогут тестировать новые функциональные возможности по мере их добавления. Прохождение верификации на данном раннем этапе также позволит сэкономить время после запуска платформы - и начать использовать ее сразу. Кроме того, команда аналитиков сможет изучить «географию» будущих трейдеров и портфельных управляющих, учитывая этот немаловажный фактор при развитии.

Для пользователей также действует бонусная программа «Refer a friend». Каждый пользователь, который зарегистрировался и прошел верификацию (KYC), может пригласить до 10 своих друзей, поделившись реферальной ссылкой.

За собственную верификацию будет начислен бонус в 2 TBX, еще по 2 TBX - за каждого приглашенного верифицированного друга. Приглашенные друзья также получат бонус 2 TBX. Бонусные токены TBX можно использовать после релиза платформы с мультивалютным кошельком.

Еще одна приятная новость от Tokenbox - листинг токенов TBX на бирже Hotbit.

Utility-токены TBX сейчас доступны для приобретения на биржах Yobit, Bancor Network и IDEX. Уже 5 июня будет проведен листинг на криптовалютной бирже Hotbit. Это одна из самых быстроразвивающихся площадок, обороты на которой динамично растут в течение 2018 года.

Команда биржи является интернациональной (Сингапур, Тайвань, США), а сама биржа действует в юрисдикции Эстонии (Евросоюз). Биржа Hotbit стала одной из первых, где начали торговаться токены таких крупных и известных проектов как NEXO и HOLO.

Tokenbox планирует долгосрочное сотрудничество с Hotbit и рассматривает возможность провести совместную с биржей соревновательную программу.