«Диасофт Платформа» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов

«Диасофт Платформа», входящая в группу компаний «Диасофт», и «Ред Софт» подтвердили возможность совместной эксплуатации своих программных продуктов. Такой вывод был сделан по результатам тестирования решений партнеров.

Обе компании как активные участники рынка импортозамещения заинтересованы в расширении программной среды собственных разработок. С этой целью компании провели нагрузочные испытания продукта Diasoft Framework на операционной системе РЕД ОС 7.1 МУРОМ.

«Тесты показали, что отечественная операционная система РЕД ОС ни в чем не уступает западным Linux-аналогам: Diasoft Framework работает с заданной производительностью, и функциональное тестирование нашего продукта не выявило никаких критических несоответствий», – сказал Дмитрий Гребенщиков, заместитель управляющего директора компании «Диасофт Платформа».

«Тестирование на совместимость наших решений является логическим продолжением сотрудничества в рамках технологического партнерства Ред Софт и «Диасофт Платформа». Успешные результаты испытаний доказывают, что отечественный IT-рынок готов предложить эффективные аналоги зарубежным продуктам. Мы будем и далее работать в этом направлении», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора Ред Софт.

«Диасофт Платформа» и Ред Софт могут гарантировать своим заказчикам корректное совместное использование платформы Diasoft Framework и операционной системы РЕД ОС 7.1 МУРОМ – в соответствии с заявленной производителями функциональностью.

Diasoft Framework – программная платформа, представляющая собой многокомпонентную среду для ускоренной разработки различных учетных, аналитических, а также поддерживающих операционную работу бизнес-приложений.

РЕД ОС – многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.