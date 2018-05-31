Услуга «Облачные вычисления на базе GPU» доступна в облаке REG.RU

REG.RU при поддержке компании NVIDIA объявил о запуске услуги «Облачные вычисления на GPU».

Услуга «Облачные вычисления на GPU» (графических процессорах) позволит пользователям получить доступ к аппаратной платформе для работы с алгоритмами глубокого обучения и высокопроизводительными вычислениями. Кроме того, платформа NVIDIA отлично подходит для 3D и видеорендеринга.

В основе услуги наиболее мощный специализированный ускоритель для работы с искусственным интеллектом и высокопроизводительных вычислений, доступный на рынке в данный момент, — NVIDIA Tesla V100. Исходя из потребностей пользователя, в рамках услуги можно подключить до 8 вычислительных ускорителей к одному виртуальному контейнеру либо арендовать физический сервер целиком. Важно, что все данные будут храниться на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.

Для максимальной производительности и удобства работы при обучении нейросетей облако REG.RU сделано совместимым с контейнерами NVIDIA GPU Cloud (NGC) — это сэкономит время пользователя на разворачивании и последующей работе с ПО. Репозитарий NGC обеспечивает свободный доступ к каталогу GPU-ускоренных контейнеров, который включает ведущие фреймворки и оптимизированное NVIDIA программное обеспечение для глубокого обучения, инструменты NVIDIA для HPC-визуализации и сторонние HPC-приложения.

«REG.RU выбрал в качестве стратегического партнёра мирового лидера по разработке GPU — NVIDIA. Вместе мы хотим развеять миф о том, что новые технологии — это привилегия только гигантов бизнеса и крупных корпораций. Наша цель — дать студентам, преподавателям, учёным, институтам, стартапам, микро-, малому и среднему бизнесу возможности реализовать свои идеи на современных и при этом финансово доступных аппаратных платформах», — сказал генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

«В России мы наблюдаем огромный интерес к технологиям искусственного интеллекта со стороны практически всех отраслей, начиная от финансов и заканчивая медициной, — отметил Антон Джораев, старший менеджер по продажам профессиональных решений в NVIDIA Россия. — Лёгкий доступ к вычислительным ресурсам в облаке и оптимизированное программное обеспечение NVIDIA позволят исследователям и разработчикам сфокусироваться на инновациях и решении поставленных задач».

Заказать услугу «Облачные вычисления на GPU» можно в формате посуточной или помесячной оплаты. Стоимость одного ускорителя Tesla V100 составит от 2500 рублей в сутки или от 80 тысяч рублей в месяц и может варьироваться в зависимости от потребностей клиента. Услуга предполагает бесплатный тестовый период (до 2 вычислительных ускорителей Tesla V100 к одному контейнеру на срок до нескольких дней). Подать заявку на тестирование можно по адресу: gpu@reg.ru.

REG.RU открыта к обсуждению и в частных случаях готова искать индивидуальные решения вплоть до бесплатного предоставления мощностей и инвестиций в проект.