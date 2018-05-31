Nvidia представила облачную платформу HGX-2 для HPC и задач ИИ

Nvidia представила Nvidia HGX-2, первую унифицированную вычислительную платформу для высокопроизводительных вычислений и вычислений в области искусственного интеллекта.

Облачная серверная платформа HGX-2 с поддержкой произвольных вычислений (multi-precision) обеспечивает гибкость, необходимую для вычислений будущего. Она позволяет выполнять вычисления высокой точности FP64 и FP32 для научных исследований и моделирования, а также поддерживает FP16 и Int8 для обучения ИИ и инференса. Такая универсальность отвечает требованиям растущего числа приложений, сочетающих HPC-вычисления и работу с ИИ.

Ряд ведущих производителей компьютеров уже поделились планами о выводе на рынок систем на базе платформы Nvidia HGX-2.

«Мир вычислений изменился, - отметил Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор Nvidia, выступая на конференции GPU Technology Conference Taiwan. – Эффект от масштабирования CPU заметно сократился, в то время как спрос на вычисления растет драматическими темпами. Платформа Nvidia HGX-2 на базе GPU с тензорными ядрами предлагает мощные универсальные возможности, позволяющие выполнять как HPC, так и вычисления для ИИ, для решения самых насущных глобальных вызовов».

HGX-2 станет ключевым компонентом передовых вычислительных систем производителей для задач HPC и ИИ. Скорость обучения ИИ-сетей на платформе HGX-2 достигает 15 500 изображений в секунду в бенчмарке ResNet-50, что позволяет заменить до 300 серверов на базе CPU.

Платформа поддерживает такие передовые возможности, как интерфейс Nvidia NVSwitch, который позволяет объединить 16 GPU Nvidia Tesla V100 с тензорными ядрами, превратив их в единый гигантский графический процессор со скоростью вычислений 2 петафлопса в задачах ИИ. Первой системой на базе платформы HGX-2 стала недавно анонсированная система Nvidia DGX-2.

Платформа HGX-2 выходит спустя год после Nvidia HGX-1, анонсированной на Computex 2017. Референсная архитектура HGX-1 получила широкое признание у ведущих сборщиков серверов и компаний, управляющих большими дата-центрами, включая Amazon Web Services, Facebook и Microsoft.

Четыре ведущих производителя серверов — Lenovo, QCT, Supermicro и Wiwynn, объявили о планах выпуска собственных систем на базе HGX-2 в этом году. Кроме того, четыре ведущих мировых ODM-производителя — Foxconn, Inventec, Quanta и Wistron — также готовят к выпуску системы на базе HGX-2, предназначенные для установки в крупнейшие облачные дата-центры.

HGX-2 входит в семейство GPU-ускоренных серверных платформ Nvidia – экосистемы сертифицированных серверов, предназначенных для широкого спектра вычислений ИИ, HPC и ускоренных вычислений с оптимальной производительностью.

Данные платформы выстраивают экосистему серверов для дата-центров, оптимально сочетая GPU, CPU и интерфейсы для задач обучения (HGX-T2), инференса (HGX-I2) и супервычислений (SCX). Заказчики могут выбрать определенный вид платформы в соответствии с необходимой нагрузкой и получить лучшую в классе производительность.