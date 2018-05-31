На онлайн-кассах «Эвотор» появилось приложение GROTEM / Express

«Эвотор» объявила о запуске приложение GROTEM / Express на своих кассах. Приложение предназначено для курьерской доставки с мобильным терминалом «Эвотор 5». Курьер с приложением принимает наличные и карты, а также может добавить товар в заказ перед расчетом с клиентом. Например, если клиент заказывает обувь, дополнительно можно предложить средства ухода, если корм для животных — витамины и игрушки. Для этого в приложении есть раздел с избранными товарами.

Чтобы курьер увидел заказы в приложении, их загружают из товароучетной системы, CMS, CRM или эксель-таблиц. 85% пользователей приложения используют типовой обмен данными. Заказы с адресами клиентов, временем доставки и другими комментариями попадают в приложение из «1С:Управление торговлей», «1С:Управление небольшой фирмой», ERP от 1С, retailCRM и Excel. Настройка автоматического обмена занимает в среднем 20 минут. Обмен с другими программами настраивается с помощью открытого API.

«Важное преимущество "Эвотора" с приложением перед автономными кнопочными кассами — скорость. Мы провели эксперимент — на одной конференции предложили людям оформить заказ через приложение. Двести человек, которые видели приложение впервые, делали это в среднем за 23 секунды. Рекорд — 11 секунд. Это значит, что клиент не будет ждать несколько минут, пока курьер разберется в номенклатуре, поймет, что делать с предоплатой и скидками, и оформит его покупку», — сказал Максим Опилкин, директор по развитию GROTEM.

«Мы активно развиваем Эвотор.Маркет — магазин приложений для бизнеса, через который предприниматели могут расширить функционал своей онлайн-кассы "Эвотор". Решение GROTEM / Express дополнило номенклатуру приложений для интернет-магазинов и курьерской доставки. Сервис отлично работает в связке с другими приложениями, например, эквайрингом от 2can», — отметил Александр Жалнин, лидер облачной разработки «Эвотор».

Стоимость приложения — 900 рублей в месяц, первые 7 дней использования бесплатно.