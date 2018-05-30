В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform

«Форсайт» объявил о том, что «Ростелеком» приобрел лицензию на аналитический комплекс Prognoz Platform для разработки на ее основе сегмента интегрированной системы Евразийской экономической комиссии. Интегрированная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создания общих для государств-членов информационных ресурсов, реализации общих процессов, а также обеспечения деятельности органов ЕАЭС.

Система на базе Prognoz Platform позволит пользователям строить отчеты и аналитические панели, осуществлять анализ временных рядов, решать задачи по моделированию и прогнозированию. Также в рамках контракта разработчик Prognoz Platform – российский вендор «Форсайт», будет оказывать техническую поддержку пользователей платформы в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Партнером «Форсайта» в данном проекте выступила компания «Инлайн Телеком Солюшнс».

Prognoz Platform – отечественная программная платформа бизнес-аналитики, предназначенная для создания высокопроизводительных информационных систем и применения в качестве самостоятельного решения. Платформа позволяет выполнять обработку больших массивов данных, обеспечивает визуализацию информации и имеет удобный графический интерфейс.

Компания «Форсайт» - российский вендор, разработчик продуктов класса «бизнес-аналитика». В 2016 году компания «Форсайт» стала обладателем расширенной лицензии на платформу Prognoz Platform, с правом ее сублицензирования, доработки, модификации и разработки на ее базе программных продуктов. В начале 2018 года «Форсайт» выпустил на рынок программные продукты для бизнеса «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инвестициями».

Компания «Инлайн Телеком Солюшнс» (входит в холдинг ITG (INLINE Technologies Group), — разработчик и поставщик решений для операторов связи. Компания специализируется на проектировании, поставке, монтаже и сервисном обслуживании сетей операторов связи, внедрении систем поддержки операционной деятельности и бизнеса операторов связи, биллинговых систем.