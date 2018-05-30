«Системный софт» помог создать единую безопасную рабочую среду в филиалах Crocus Group

«Системный софт», центр экспертизы в области выбора программного и аппаратного обеспечения, завершил проект по поставке программного продукта Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в сеть филиалов компании Crocus Group, одного из ведущих девелоперов России с общей площадью реализованных проектов более 4 млн кв.м. Заказчик получил возможность оптимизировать управления лицензиями на ПО, обеспечивающее безопасную рабочую среду для сотрудников.

В рамках проекта требовалось объединить все лицензии на защитное ПО в семи подразделениях компании. Процесс объединения лицензий означает предоставление одной цены и единого диапазона лицензий на всю группу филиалов заказчика. Такой поход существенно удешевляет приобретение ПО по сравнению с оплатой продукта каждым филиалом по отдельности. Стоит отметить и удобство, связанное с единой датой окончания лицензии: отпадает необходимость отслеживания нескольких сроков истечения прав для последующего продления.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – комплексное решение для контроля рабочих мест с надежными средствами обеспечения безопасности рабочих станций и файловых серверов, защитой и контролем мобильных устройств. Решение защищает все устройства сотрудников от вредоносного программного обеспечения, фишинга, нежелательных рассылок.

Решение стало частью периметра информационной безопасности Crocus Group. Компания управляет десятками проектов, в бизнес-портфолио компании входят: торгово-развлекательные комплексы «VEGAS», сеть гипермаркетов «Твой Дом», торговый комплекс класса люкс «Крокус Сити Молл», ателье индивидуального пошива одежды «Crocus Atelier Couture», монобрендовые бутики («Sergio Rossi», «John Varvatos», «Ravazzolo», «Casadei», «Le Silla», «Tardini», «Alberto Guardiani», «Artioli», «Santoni», «Cesare Paciotti», мультибрендовый бутик «Crocus Fashion», два бутика «Крокус Сток»), мультибрендовый бутик «Crocus Fashion», часовая марка U-Boat, город-спутник Москвы «Крокус Сити», концертный зал «Крокус Сити Холл», «Крокус Сити Океанариум» (открытие в 2016 году), концертная площадка VEGAS City Hall (открытие в 2016 году), ресторанный бизнес «Restaurants by Crocus Group», загородное поместье «Agalarov Estate», элитный поселок премиум-класса «Sea Breeze» в Азербайджане, жилой комплекс «Agalarov House», ритейл-проект BOXCITY, «Крокус-Банк», таможенный терминал и логистический центр «Крокус Логистик», «Крокус Страхование», теплоход «Крокус».



«Проект для Crocus Group по объединению лицензий Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стал для нас интересной задачей как ввиду масштабов, так и в плане отражения рыночных трендов. Заказчики все чаще ищут пути оптимизации процессов, связанных с внедрением программных решений в свои ИТ-системы, ориентируясь на концепцию "единой точки входа": централизованная закупка лицензий, один интегратор, единые комплектация и условия эксплуатации решения. "Лаборатория Касперского" в своем сотрудничестве с реселлерами делает все необходимые шаги для обеспечения заказчикам всех преимуществ такого подхода», — отметил Шушаник Мартиросян, руководитель отдела продаж компании «Системный софт».

«У Crocus Group распределенная сеть филиалов с существенным штатом сотрудников, в том числе работающих "в поле", поэтому мы уделяем вопросам безопасности повышенное внимание. У нас возникла необходимость выстроить прозрачную рабочую систему управления защитой рабочих мест. После изучения существующих на рынке предложений выбор был сделан в пользу "Системного софта" и стратегии объединения лицензий в единой консоли Kaspersky Security Center. Этот выбор позволит нам повысить качество управления филиальной сетью за счет гарантии высокого уровня защищенности ИТ-системы компании на каждом ее участке», — сказал Вадим Лесняк, руководитель департамента информационных технологий сети торговых комплексов «Твой Дом», входящих в Crocus Group.