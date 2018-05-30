Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2

«Лантер» (входит в группу «Ланит») объявил о том, что его универсальный программный модуль LAN-4Tap прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта безопасности данных PCI PA-DSS v3.2.

Программный модуль LAN-4Tap предназначен для интеграции в устройства самообслуживания и POS-терминалы и обеспечивает прием устройством всех типов банковских карт.

В соответствии с требованиями международных платежных систем, платежные приложения, обрабатывающие карточные данные, должны быть сертифицированы по стандарту безопасности данных платежных приложений (Payment Card Industry Payment Application Data Security Standard, PCI PA-DSS).

Проверка на соответствие LAN-4Tap данным требованиям прошла в лаборатории компании Deiteriy – сертифицированного PCI PA-QSA аудитора. По результатам испытаний программный модуль LAN-4Tap был включен в официальный перечень приложений, сертифицированных по стандарту PCI PA-DSS v3.2.

Приложение LAN-4Tap поддерживает операционные системы Windows 10 и Embedded Linux и в настоящее время успешно используется в POS-терминалах, вендинговых аппаратах, киосках, паркоматах и других устройствах самообслуживания.

Программное обеспечение применяется в решениях для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте, в том числе на турникетах в московском, новосибирском и казанском метрополитене, а также на МЦК.

Андрей Агафонов, коммерческий директор «Лантер», отметил: «Cертификат PA-DSS подтверждает, что наше решение обеспечивает высокий уровень безопасности платежных операций. Благодаря сертификату «Лантер» может выходить на новые рынки и предлагать своим клиентам инновационные решения в области приема банковских карт».

Ранее на основании Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №682 от 23.12.2016 г. платежный модуль LAN-4Tap был включен в Единый реестр российских программных решений под номером 2521.