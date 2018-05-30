Национальная академическая библиотека Казахстана расширяет парк оборудования для оцифровки

«ЭЛАР» оснастила Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан (НАБРК) двумя комплексами ЭларСКАН А2.

«Мы сотрудничаем с Национальной академической библиотекой Казахстана практически с момента ее основания, то есть уже более 10 лет, - сказал заместитель директора департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации «ЭЛАР», кандидат технических наук Вадим Андренюк. – Сегодня библиотека расширяет свой парк сканирующего оборудования за счет приобретения ЭларСКАН А2 модели 2018 года».

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан была открыта в Астане с целью «дальнейшего развития информационной, образовательной и культурно-просветительной инфраструктуры столицы». В фонде НАБРК насчитывается более полутора миллионов единиц хранения, доступ к значительной части которых предоставляется в электронном виде. НАБРК также занимается реализацией проекта «Казахстанская национальная электронная библиотека – Электронный государственный библиотечный фонд» (КазНЭБ-ЭГБФ).

«Национальный библиотечный фонд электронных документов Республики Казахстан наполняется, в том числе за счет оцифровки на планетарных сканерах, разработанных ЭЛАР, - сказал представитель компании. – Новый ЭларСКАН А2 отличается надежностью и высокой производительностью, как и предыдущие модели. Но в модификации этого года максимально учтена эргономика рабочего процесса сканирования, а стильный дизайн устройства украсит современное пространство библиотеки».