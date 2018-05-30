«ЭР-Телеком» построил сеть промышленного интернета вещей в Ярославле

«ЭР-Телеком Холдинг» (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта») объявил о запуске в Ярославле сети промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

Сеть IoT «ЭР-Телеком Холдинга» представляет собой беспроводную радиосеть для цифровой трансформации производства, бизнес-объектов и городской инфраструктуры на базе технологии связи LoRaWAN. Она отличается доступной стоимостью для массового применения за счет автономной работы датчиков до 10 лет.

«ЭР-Телеком» управляет сетью IoT через телекоммуникационную платформу LPWAN (Low Power Wide Area Network) компании Actility. Каталог IoT-решений оператор создает совместно с несколькими разработчиками программного обеспечения: от сенсорных датчиков до бизнес-аналитики, машинного обучения и блокчейна. Их применение поможет клиентам повысить эффективность бизнес-процессов, перейти от визуального или календарного обслуживания оборудования к обслуживанию по состоянию, перевести сотрудников на интеллектуальные работы с неквалифицированных операций, передав их машине.

«IoT-решения поддержат развитие цифровой экономики в Ярославском регионе за счет принципиально новых инструментов для промышленных производств, предприятий энергетики и ЖКХ, бизнеса, городских служб и «Умного города», - сказал событие директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. Например, это удаленный мониторинг и управление энергопотреблением, безопасность труда, предиктивное обслуживание, мониторинг транспорта и другие IoT-сервисы.

В Ярославле развернута сеть базовых станций IoT во всех районах города с высокой плотностью покрытия, в том числе внутри помещений. Она построена полностью за счет инвестиций «ЭР-Телеком Холдинга». «Мы видим большие перспективы для развития Интернета вещей. Ярославль стал одним из первых городов в России, где компания разворачивает сеть IoT, потому что здесь уже есть предприятия, заинтересованные в его применении», — сказал директор ярославского филиала «ЭР-Телеком Холдинг» Василий Середа.

Ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков отметил: «Опорный университет Ярославской области, безусловно, заинтересован в развитии отрасли Интернета вещей как одного из элементов цифровой экономики. Мы ориентированы на широкое взаимодействие компании «ЭР-Телеком Холдинг» и профильных факультетов университета, а также центра цифровой экономики и искусственного интеллекта по развитию данного направления. Считаю, что научные и образовательные ресурсы университета могут быть использованы для более эффективно внедрения сети IoT, как для нужд самого университета, так и для развития инновационной инфраструктуры Ярославской области».

Для цифровой трансформации предприятий с распределенной инфраструктурой по регионам России (нефтепромыслы, отделения банков, логистические центры, магазины ритейла и т.д.). Холдинг завершает строительство сети промышленного интернета вещей в 50 крупных городах в июле 2018 года и в более 60 городах с населением свыше 300 тыс. человек к концу года, с использованием технологии LoRaWAN.