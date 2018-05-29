«Системный софт» спроектировал систему защиты персональных данных в сети магазинов Pandora

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, спроектировала систему защиты персональных данных для компании «ПанКлуб», контролирующей работу 250 ювелирных магазинов PANDORA в России.

В рамках проекта команда «Системного софта» привела процессы обработки персональных данных в строгое соответствие с российским законодательством, в частности, с федеральным законом 152-ФЗ, а также спроектировала систему надежной защиты персональных данных. Для заказчика разработан комплект организационно-распорядительной документации, а также техническая документация, являющаяся основой построения системы защиты персональных данных.

«Ювелирные украшения PANDORA продаются более, чем в 100 странах мира. И в каждом регионе присутствия соблюдение локального законодательства всегда было одним из безусловных приоритетов для бренда. Проектирование системы защиты персональных данных в России стало еще одним шагом навстречу нашим покупателям. Оставляя личную информацию в Клубе PANDORA, каждый наш клиент будет уверен в ее сохранности, и сможет получать еще больше удовольствия от бонусов и эксклюзивных преимуществ, которые предоставляет Клуб», — отметил Игорь Аксенов, руководитель юридического отдела АО «ПанКлуб».

Международная компания PANDORA имеет вертикально интегрированную структуру бизнеса и осуществляет весь цикл от создания дизайна ювелирных украшений до розничной продажи в более 7700 точек по всему миру. Компания основана в 1982 году в Дании, ее котируется на бирже NASDAQ в Копенгагене. Сегодня в PANDORA работает более 27 тысяч сотрудников, в том числе более 13 тысяч заняты в производстве ювелирных изделий.

«Защита персональных данных становится все более «горячей» темой как в России, так и в Европе. Несмотря на то, что, например, с точки зрения штрафов за нарушения в области защиты персональных данных, российское законодательство значительно гуманнее того же только что принятого европейского GDPR, мы видим, что всё больше и больше компаний проявляет интерес к выполнению его требований. Решение оператора сети PANDORA, компании «ПанКлуб» по разработке системы показывает высокие стандарты работы с клиентами, характерные для премиального бренда», — отметил Яков Гродзенский, руководитель отдела информационной безопасности компании «Системный софт».