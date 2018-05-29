SAP стал первым основным партнером гоночной команды «Mercedes EQ» в Формуле Е

SAP объявил о подписании долгосрочного соглашения с Mercedes-Benz. SAP станет официальным партнером по управлению бизнес-эффективностью команды Формулы E «Mercedes EQ». Формула E – класс автогонок, в которых принимают участие электромобили. Партнерство с автопроизводителем будет направлено на разработку и продвижение инновационных технологий. Команда Формулы Е «Mercedes EQ» впервые выйдет на трассу в сезоне 2019.

В качестве официального партнера команды «Mercedes EQ» SAP предоставит комплекс решений для бэк-офиса, а также инновационные разработки для оптимизации работы гоночной команды. SAP и инженеры Mercedes EQ планируют использовать платформу SAP HANA как основу для разработки технологических решений, необходимых для анализа больших объемов данных и мониторинга общих показателей эффективности бизнеса. В рамках совместной инновационной деятельности инженеры также смогут использовать функционал платформы SAP Cloud Platform и технологии SAP Leonardo, включая возможности интернета вещей, предиктивной аналитики и машинного обучения.

«Фокус на социально-ответственном бизнесе – это неотъемлемая часть нашей глобальной стратегии, мы сосредоточены на решениях, которые помогут сделать мир лучше, а жизнь людей – комфортнее. Экологически устойчивая мобильность – это важный шаг на пути к реализации концепции «углеродного нейтралитета». Поэтому в наших планах - увеличить до 20% количества электромобилей в автопарке компании SAP к 2020 г., а также продвигать инновационные ИТ-решений в области электротранспорта, – отметил Бернд Лейкерт, член правления SAP SE, глава подразделения Products & Innovation. – Мы планируем интегрировать технологические инновации SAP в новый гоночный электромобиль команды Mercedes EQ. Обе компании, Mercedes-Benz и SAP, нацелены на создание устойчивого будущего для своих клиентов, партнеров и общества с помощью новых цифровых технологий».

«Мы рады представить компанию SAP в качестве первого основного партнера нашей новой команды Формулы Е «Mercedes EQ», – сказал Тото Вольф, глава Mercedes-Benz Motorsport. – Наша первая гонка состоится лишь через 18 месяцев, но уже сегодня новое соглашение демонстрирует коммерческий потенциал серии, предоставляя нам надежную базу для старта новой фазы технической и спортивной подготовки к началу 6-го сезона. Это соглашение объединит традиции бренда и инновационные технологии, которые внесут существенный вклад в показатели нашей команды на трассе».