Ricoh предлагает технологии, услуги и инструменты для цифрового документооборота

Ricoh предлагает инновационные технологии, услуги и инструменты для создания эффективной цифровой рабочей среды. Уже более 80 лет Ricoh является ведущим мировым поставщиком решений по управлению документооборотом, ИТ-услуг, технологий и продуктов для коммерческой и промышленной печати, цифровых камер и промышленных систем.

Готовые решения Ricoh включают аудит, перестроение, контроль роста издержек и дальнейшую оптимизацию печатной инфраструктуры. Инструментом для этого являются продукты крупнейших производителей программного обеспечения для безопасной печати, настройки маршрутизации сканирования, «правил» печати, и широких возможностей снятия статистики и построения отчетности по всем действиям пользователей и устройств. Все данные решения сопровождаются проектированием, развертыванием и сервисной поддержкой заказчика.

Кроме того, в портфолио Ricoh входят продукты, оптимизирующие бизнес-процессы, решения для снижения затрат, экономии времени сотрудников, упрощения и улучшения качества внутренних операций, связанных с документооборотом. Сильной стороной компании является разработка и настройка индивидуальных процессов заказчика на основании выявленных точек оптимизации.

Компанией Ricoh разработаны и протестированы следующие решения: