Delta Electronics представила ИБП Ultron серии HPH

Delta Electronics представила новый источник бесперебойного питания средней мощности семейства Ultron серии HPH мощностью 160-200 кВА с двойным преобразованием энергии.

Линейка Ultron HPH охватывает широкий диапазон мощностей — от 20 до 200 кВА. Новая модель отличается повышенной эффективностью, мощностью и надежностью и предназначена в первую очередь для предприятий среднего бизнеса, телекома и финансовых учреждений, а также для систем промышленной автоматизации.

«На рынке наблюдается здоровый рост спроса в сегменте ИБП мощностью свыше 100 кВА. Теперь, когда мы закрываем весь диапазон мощностей от 20 до 200 кВА, наши клиенты всегда смогут подобрать нужный ИБП из линейки Ultron HPH, — отметил Чарльз Цай (Charles Tsai), глава бизнес-подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS). — Повышенная энергоэффективность и высокая надежность делают новый Ultron HPH идеальным вариантом для организаций, стремящихся минимизировать совокупную стоимость владения. Интеллектуальный мониторинг состояния аккумуляторной батареи упрощает задачи профилактического обслуживания и делает Ultron еще более надежным устройством».

Семейство онлайн-ИБП Ultron давно существует на рынке, и его успешно внедряют крупные российские компании. За это время были реализовали такие проекты с источниками бесперебойного питания серии HPH, как 4 стадиона ФИФА для Чемпионата мира 2018 по футболу используют ИБП серии HPH от 20 до 120 кВА; «Мегафон»: в новом офисном здании компании в Москве были установлены ИБП серии HPH мощностью 120 кВА.

Малый театр: для защиты критически важного оборудования в Государственном академическом театре, одним из старейших в России, были выбраны ИБП серии HPH семейства Ultron. ТЦ «Мега»: в Екатеринбурге шесть трехфазных ИБП серии HPH обеспечивают непрерывную работу противопожарных систем и траволаторов в одном из крупнейших торговых центров столицы Урала.

«Миран»: источник HPH 120 кВА обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу серверов, а также помогает решать задачи энергосбережения в дата-центре «Миран-2» петербургской хостинговой компании.

ИБП Ultron HPH 160-200 кВА обеспечивает высокий КПД в режиме преобразования AC-AC (до 96,5 %). КПД новой модели Ultron HPH доходит до 96,5% в обычном режиме и до 99% в режиме ECO. Коэффициент мощности на выходе устройства равен 1 (кВА = кВт); это означает, что Ultron HPH передает в нагрузку максимальную доступную мощность без снижения номинальных характеристик.

Высокое качество электроэнергии (THDv <0,5 %). Новая модель ИБП Ultron HPH выделяет меньше тепла, обеспечивает высокий уровень КПД и продлевает срок службы защищаемого оборудования.

Ultron HPH подходит как для автономной конфигурации, так и для конфигураций по схеме N+X с горячим резервированием. Также возможна многошинная структура, с помощью которой достигается уровень резервирования 2N. Модель 160-200 кВА позволяет соединять до восьми устройств, расширяя мощность до 1,6 МВА без дополнительного управляющего оборудования. Возможности регулировки тока и напряжения зарядки позволяют применять в ИБП батареи различных типов, а благодаря гибкому подбору количества батарей оптимизируются расходы на них. Характеристики Ultron HPH позволяют удовлетворить самым разным требованиям по конфигурации.

Новая модель позволяет просматривать до 10 тысяч записей в журнале событий. Кроме журнала на сенсорном экране отображается информация, поступающая с датчиков систем безопасности, охлаждения и противопожарной защиты. Возможность получать всю эту информацию непосредственно на экране ИБП сильно облегчает работу обслуживающего персонала.

ИБП серии Ultron HPH исключительно надежны в работе благодаря резервированию ключевых компонентов; электронные блоки легко обслуживать и заменять через переднюю дверцу устройства. Предусмотренные возможности диагностики и профилактического обслуживания позволяют прогнозировать и решать проблемы еще до их возникновения, снижая тем самым эксплуатационные расходы. Функции диагностики обеспечивает мощный механизм анализа ключевых параметров, которые непрерывно записываются в журнал. Встроенный USB-порт упрощает процедуры обновления прошивки и позволяет пересылать журнал событий во внешние системы для анализа.