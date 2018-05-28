«Зарубежнефть» и «1С» продолжат сотрудничество в области ИТ

«Зарубежнефть» и «1С» на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве. Новый уровень стратегического партнерства предполагает расширение сферы применения продуктов «1С» в «Зарубежнефть», а также повышение эффективности их использования.

Предпосылкой к заключению меморандума стал более чем десятилетний успешный опыт «Зарубежнефть» по использованию решений фирмы «1С». Уже применяются системы сбора и консолидации отчетности по МСФО для всех организаций, входящих в структуру компании, единого казначейства, электронного документооборота, расчета зарплаты и кадрового учета, управления нормативно-справочной информацией, а также регламентированного учета предприятий Группы компаний «Зарубежнефть» в России и Боснии и Герцеговине.

Меморандум позволит объединить опыт компаний для решения задач проектирования, разработки и тиражирования корпоративных решений нового поколения для «Зарубежнефть» и дочерних обществ. Прямое взаимодействие и обмен опытом между разработчиками и пользователями решений окажет положительное влияние на развитие функциональных возможностей систем «1С». Качество архитектурных и проектных решений будет контролироваться экспертами фирмы «1С» в рамках программы авторского надзора.

Одной из ключевых для «Зарубежнефти» задач сотрудничества в рамках подписанного меморандума – создание корпоративных шаблонных ИТ-решений на платформе «1С:Предпрятие 8» для применения в зарубежных активах группы компаний в т. ч. с использованием мультиязычных интерфейсов и данных. Расширение сферы применения продуктов 1С должно позволить повысит эффективность построения корпоративной ИТ-архитектуры и технической политики «Зарубежнефти» в области ИТ, создать задел для последующей цифровой трансформации компании, а также снизить риски использования программных продуктов в условиях возможных санкционных ограничений.