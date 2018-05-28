Schneider Electric представила преобразователи частоты Altivar Machine ATV340

Schneider Electric расширила семейство преобразователей частоты Altivar. Новая серия Altivar Machine ATV340 сочетает простоту установки и современные алгоритмы управления для простой интеграции в системы автоматизации промышленных механизмов, что отвечает запросам эпохи «умных» машин.

Основное преимущество серии для промышленности – в возможности предлагать более качественные продукты с оптимизированной стоимостью и сроком.

Преобразователи частоты ATV340 обладают высочайшими показателями производительности. Устройства разработаны в том числе и для управления механизмами с высокой динамикой. Они обеспечивают гибкость работы для всех видов электродвигателей в замкнутом или разомкнутом контуре. Применение технологии быстрого Ethernet и минимальный цикл опроса - 1мс – позволяют сократить время реакции при увеличении производительность механизма. Также встроенный мультипротокол на базе Ethernet, встроенный модуль энкодера, функции для отраслевых применений и совместимость с широким рядом электродвигателей позволяют добиться дополнительной гибкости при проектировании.

Новые Altivar Machine ATV340 позволяют существенно сокращать время проектирования. Полное тиражирование проекта доступно по нажатию одной кнопки, а готовые библиотеки протестированных архитектур повышают скорость проектирования.

ATV340 имеет сертификат кибербезопасности Achilles уровень 2 и полностью соответствует стандартам EN ISO 1384901 и EN 62061. Устройства предназначены для работы в средах с высоким уровнем пыли и повышенной вибрацией при температуре до 60ºC. Дистанционный мониторинг обеспечивает предиктивное обслуживание, а функция быстрой замены позволяет сократить время сервисных работ.

Преобразователи частоты Altivar Machine ATV340 подходят для работы в различных отраслях промышленности - таких как упаковка, обработка и транспортировка материалов, подъемно-транспортное оборудование.