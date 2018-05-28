Just AI разработала Aimylogic – конструктор чат-ботов, понимающих естественный язык

Just AI, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, выпустила модульный конструктор Aimylogic для создания чат-ботов на основе технологии NLU. С его помощью можно обучать голосового помощника «Яндекс.Алиса», создавать навыки для умных устройств и смарт-колонок.

Команда Just AI разработала сервис со встроенным визуальным редактором, с помощью которого можно создавать чат-боты без использования специальных языков программирования. В разработке применяется собственная технология NLU (natural language understanding, понимание естественного языка), построенная на базе нейросетей и машинного обучения, с самыми современными алгоритмами определения семантической близости.

Aimylogic построен на базе платформы Just AI Conversational Platform. В совокупности, к началу II квартала 2018 г. компания инвестировала в ее разработку около $3 млн и ожидает окупить вложения уже к середине 2019 г.

Модульный конструктор ориентирован, в первую очередь, на малый и средний бизнес. В Aimylogic предусмотрены шаблоны чат-ботов, помогающие быстро создавать готовые решения для различных отраслей. Постепенно будут появляться новые шаблоны: для электронных магазинов, сервисов доставки еды, общественного питания. Модульный конструктор также позволяет создавать и регистрировать собственные чат-боты или сервисы для «Алисы», используя открытую платформу «Яндекс.Диалоги».

Aimylogic поддерживает работу во всех популярных мессенджерах и встраивается в веб-чаты для сайтов. В ближайшее время решение будет интегрировано также в телефонные каналы.

По словам основателя и управляющего директора Just AI Кирилла Петрова, в перспективе трех лет «говорящие» чат-боты из экзотики превратятся в корпоративный стандарт.

«В течение пяти лет российский рынок интеллектуальных голосовых систем вырастет на два порядка: с более 200 млн руб. в 2017 г. до 33 млрд руб. в 2023 г. Телекоммуникационные компании, банковский сектор и ритейл уже в режиме пилотов оттестировали технологии и приступили к коммерческому внедрению голосовых чат-ботов», – сказал Кирилл Петров.