«Уралхим» и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме «Уралхим» и 1С заключили соглашение о развитии стратегического сотрудничества. Соглашение подписали Директор 1С Борис Нуралиев и Генеральный директор «Уралхима» Дмитрий Коняев.

Решения на платформе «1С:Предпрятие 8» успешно используются на предприятиях Группы «Уралхим» c 2016 г., когда внедрение корпоративной системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8», редакция 3 было завершено первым на российском рынке. С помощью нового продукта 1С унифицированы и автоматизированы кадровые процессы и расчет заработной платы с учетом специфики химической отрасли для 10 тыс. сотрудников холдинга в единой базе.

Заключенное соглашение будет способствовать развитию партнерства в области информационных технологий. Одно из ключевых направлений сотрудничества – обмен идеями, методологическими практиками и проектными решениями 1С и «Уралхим» для расширения типовой функциональности системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» с учетом работающих на практике бизнес-процессов. Следующим этапом сотрудничества станет разработка корпоративных систем в области управления эффективностью, охраной персональных данных, охрана здоровья сотрудников и развитие безбумажного документооборота с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

Светлана Чекалова, директор по персоналу «Уралхима», сказала: «Мы ценим прямое взаимодействие с российскими разработчиками 1С при создании новых программных решений, которое помогает получать готовые продукты, востребованные бизнесом, с минимальными последующими доработками и повышением производительности системы. С момента нашего внедрения в 2016 г., которое на корпоративном российском рынке было представлено первым, система нового поколения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" позволила эффективно консолидировать и сделать прозрачными кадровые процессы в единой по всей Группе базе. Все возникающие в ходе первого внедрения вопросы и задачи нам удавалось решать благодаря прочным партнерским отношениям с 1С».

«Такие соглашения дают нам возможность дальнейшего анализа особенностей работы российских компаний химической отрасли и закрепления лучших практик управления в инструментах и решениях на платформе "1С:Предприятие 8". Это важное направление нашей работы, и мы продолжим его активно развивать», – отметил директор фирмы 1С Борис Нуралиев.