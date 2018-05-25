«Первый БИТ» автоматизировал финансовый учет в Leipurin

«Первый БИТ», российский интегратор ИТ-решений, внедрил решение «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет» в российский филиал международной компании Leipurin. Внедренная система позволила компании получить инструмент для формирования бюджета и ежемесячных прогнозов, а также трансляции данных в отчетность по МСФО.

Компания Leipurin обратилась в «Первый БИТ» в поисках удобного инструмента для формирования бюджета и ежемесячных прогнозов. Для регламентированного учета в Leipurin использовали «1С:Комплексная автоматизация», но весь управленческий учет, включая планирование продаж и фонда оплаты труда, и формирование отчетности по МФСО велись в Excel.

Данные переносились вручную, что повышало риск ошибок, затрудняло сбор факта и не могло обеспечить прозрачность трансформации данных учета в отчет по МСФО. Дополнительную сложность составлял пересчет бюджетов из рублей в валюту по нестандартному алгоритму.

В связи с этим компания Leipurin приняла решение внедрить «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет». Система позволила компании сократить сроки подготовки финансовой отчетности, а также уменьшить количество ошибок при ее формировании. Была автоматизирована подготовка отчетности о прибылях и убытках для управляющей компании, настроена прозрачная трансляция транзакций с возможностью расшифровать данные отчета до документа.

Планирование продаж ведется в специальном электронном документе. Процессы, связанные с планированием автоматизированы, при необходимости план продаж выгружается в Excel. Кроме того, у заказчика появилась возможность работать с электронными документами для ввода бюджетных показателей, настраивать гибкую систему отчетности, включая перевод в валюту. Он также теперь может загружать данные финансовых оборотов в систему и дополнять отчетности.

«Основная задача, для решения которых был начат проект по внедрению системы "БИТ.Финанс.Управленческий учет" – получить инструмент для формирования бюджета и ежемесячных прогнозов, плюс возможность сопоставления этих данных между собой, а также с фактическими учетными данными» – сказала финансовый директор российского филиала Leipurin Марина Каменева.

«Проект по внедрению системы был реализован за пять месяцев. Всего в российском филиале компании было автоматизировано 10 рабочих мест в отделе продаж, финансов, бухгалтерии, – сказал директор Центра корпоративных клиентов петербургского офиса компании «Первый БИТ» Александр Князев. – Мы часто сталкиваемся с подобными с запросами от компаний, которым нужно готовить отчетность по МСФО. Excel – распространенный, но трудозатратный и негибкий вариант. Если же речь идет о консолидации данных, оперативном управлении и ежемесячных корректировках бюджета, тем более стоит задуматься об автоматизации».

В планах у Leipurin увеличить использование системы «БИТ.Финанс.Управленческий учет» – доработать баланс и планирование платежей.