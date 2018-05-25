Fujitsu представила новое поколение универсальных ПК Esprimo

Fujitsu представила новое поколение универсальных персональных компьютеров Esprimo компактного форм-фактора, предназначенных для стационарной работы в офисе. Обновленное семейство ПК Esprimo обеспечивает более высокую скорость работы благодаря процессорам Intel Core 8 поколения и ускорение передачи данных между ПК и периферийными устройствами с помощью 10-гигабитного USB-порта.

Линейка настольных ПК Fujitsu Esprimo включает в себя компактные энергоэффективные системы и предназначена для корпоративных пользователей. Устройства отличаются исключительным разнообразием сценариев использования благодаря широким возможностям модернизации и простоте эксплуатации. Обновленная серия устройств Esprimo предлагает пользователям более высокую производительность и ускорение обработки графики за счет использования в системах чипсетов Intel H310 и Q370 (кодовое обозначение Coffee Lake). В новых Esprimo используется память Intel Optane SSD, которая обеспечивает скорость работы памяти на уровне твердотельных накопителей при использовании недорогих и емких жестких дисков.

В обновленную линейку Esprimo включены несколько моделей компактных ПК. Их можно прикрепить к задней стороне монитора или установить так, чтобы корпус ПК не было заметно. Это позволяет создать удобные рабочие пространства для сотрудников. Две самые компактные новые модели ПК Esprimo – универсальная система Esprimo D538 и высокопроизводительный ПК Esprimo D738 – имеют объем корпуса всего 8 литров.

При разработке новых систем компания Fujitsu особое внимание уделяет снижению совокупной стоимости владения за счет расширения возможностей апгрейда своих ПК. Например, в процессе эксплуатации компьютер можно легко модернизировать, установив модули памяти большего объема. Для этого достаточно открыть специальный отсек на корпусе. При этом Fujitsu сохраняет гарантии на оборудование, тогда как другие производители ПК усложняют или делают невозможным модернизацию своего оборудования.

Отличительные особенности настольных ПК Fujitsu Esprimo: бесшумная работа – низкий уровень шума, уменьшенное потребление энергии и улучшенная энергоэффективность; среднее потребление энергии составляет всего 40 Вт. Активный режим с низким энергопотреблением позволяет сэкономить 40-60% энергии по сравнению с аналогичными ПК других разработчиков; опциональная технология Intel Standard Manageability (ISM) для моделей Esprimo D738 и Esprimo P758.

Персональные компьютеры Fujitsu Esprimo можно приобрести у партнеров компании, входящих в партнерскую программу Fujitsu SELECT. Модели Esprimo P и Esprimo D доступны для приобретения с конца июня, модель Esprimo K – с конца июля, а модель Esprimo Q – с середины августа. Стоимость зависит от региона и конфигурации.