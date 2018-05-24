На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере интеграции своих продуктов и сервисов для корпоративного кредитования, финансирования инвестиционной и экспортной деятельности, а также других банковских операций и услуг. Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов и директор компании 1С» Борис Нуралиев.

Соглашение определяет долгосрочную стратегию сторон по предоставлению клиентам современных технологий защищенного электронного обмена документами, позволяя совершенствовать и развивать доступ пользователей к банковским сервисам Сбербанка непосредственно из учетных и ERP-систем 1С.

«Банк рассматривает компанию "1С" в качестве одного из стратегических партнеров по предоставлению программных решений для бухгалтерского и других видов учета, в которых мы хотим видеть интегрированными наши банковские сервисы и услуги. Электронная передача документов в банк напрямую из программ "1С" позволяет вывести на новый уровень удобство взаимодействия клиентов с банком и соответствует стратегии банка по переводу финансовой отчетности корпоративных заемщиков в электронную форму», — заявил старший вице-президент, руководитель «Корпоративного блока» Сбербанка Анатолий Попов.

«Развитие дополнительных сервисов, интегрированных в учетные и управленческие решения системы "1С:Предприятие 8" – часть нашей долгосрочной стратегии. Партнерство "1С" со Сбербанком позволяет нашим пользователям получить доступ к сервисам банка непосредственно из программ "1С", делает обмен платежными и другими электронными документами более удобным и защищенным», — отметил директор «1С» Борис Нуралиев.

Многие клиенты Сбербанка успешно используют возможность проведения платежей и получения выписок непосредственно в программах "1С:Предприятие 8", повышая безопасность обмена данными между программами "1С" и интернет-банком «Сбербанк Бизнес Онлайн». Также клиенты Сбербанка имеют возможность сдавать отчетность заемщиков из "1С:Бухгалтерии 8" в банк «в один клик», автоматически формируя из учетной системы необходимые отчеты и легко отправляя их в банк по защищенным каналам связи.