«Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» займутся цифровизацией транспортной логистики

«Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» подписали соглашение о долговременном сотрудничестве в области развития и продвижения цифровых продуктов и сервисов управления транспортной логистикой на облачной инфраструктуре «Ростелеком» с целью цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли России в интересах развития цифровой экономики Российской Федерации.

Подписи под документом поставили вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков, генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани и исполнительный директор «БиАйЭй-Технолоджиз» Сергей Барыкин.

В соответствии с соглашением, каждая из сторон в рамках своей профессиональной компетенции при реализации совместных проектов будет содействовать деятельности партнеров имеющимися в ее распоряжении техническими, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, а также контактами, организационной и методологической поддержкой.

Основными направлениями сотрудничества станут развитие и продвижение эффективных цифровых решений в области управления транспортной логистикой для российского бизнеса в интересах отрасли и экономики в целом, а также создание единой цифровой платформы «Ростелекома» с использованием облачных продуктов «БиАйЭй-Технолоджиз» в области транспортной логистики и оптимизации, с применением опыта и экспертизы «Деловых Линий».

Для выполнения целей соглашения стороны сформируют дорожную карту проекта, в соответствии с которой будут развивать сотрудничество в 2018-2020 гг.