МТС и SAP создали центр экспертизы интеграционных решений для ритейла

МТС, крупный российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и SAP, один из мировых лидеров на рынке корпоративного программного обеспечения, в рамках Петербургского международного экономического форума объявили о создании центра экспертизы в области интеграционных решений для ритейла, что позволит оптимизировать бизнес-процессы и выявить зоны роста для увеличения прибыльности Группы МТС и ее корпоративных клиентов.

В рамках первого этапа сотрудничества МТС и SAP заключен контракт на поставку комплексного программного обеспечения для федеральной сети салонов «РТК». Это позволит розничной сети МТС, включающей 5,7 тыс. торговых точек по всей России, повысить качество управления бизнес-процессами на всех уровнях. Среди закупленных инструментов: решение SAP for Retail для автоматизации розничного бизнеса, SAP Process Mining by Celonis для анализа бизнес-процессов компании, а также платформа хранения и обработки данных SAP HANA для ведения бизнеса в режиме реального времени.

На втором этапе МТС планирует дополнить наработанными совместно с SAP компетенциями портфель цифровых решений для корпоративных клиентов и предложить торговым организациям полный комплекс услуг по системной интеграции. Сегодня компания разрабатывает и внедряет ИТ-решения для организации торговли, в том числе, на базе анализа Big Data и собственной IoT-экосистемы. Современному магазину от МТС как от единого поставщика цифровых услуг сегодня, в частности, доступны технологии Digital Signage, интеллектуальное видеонаблюдение, интеграция с государственными системами контроля за оборотом алкоголя ЕГАИС и оборотом молочной продукции «Меркурий», виртуальные дата-центы #CloudМТС и другие ИТ-решения и сервисы.

«Совместный с SAP центр экспертизы позволит МТС повысить эффективность собственной розницы и предоставить лучшие практики для бизнеса клиентов. Благодаря компетенциям дочернего системного интегратора "Энвижн Груп" каждый клиент получит индивидуальное ИТ-решение, – отметил президент Группы МТС Алексей Корня. МТС – одна из немногих компаний, которая самостоятельно разрабатывает и поддерживает подавляющую часть программных средств, необходимых для ведения собственного бизнеса. Мы наращиваем необходимые ИТ-компетенции, а затем экспортируем лучшие практики для развития корпоративных клиентов. Например, с помощью Big Data мы стали определять места и формат новых розничных салонов, а затем предоставили услуги по облачной обработке Big Data на базе собственных центров обработки и хранения данных рознице. По итогам 2017 г. совокупный эффект от Big Data превысил 1,5 млрд рублей».

«Современные средства SAP по анализу и обработке данных позволяют выявить области потенциального роста маржинальности бизнеса: определить невыгодные для компании сегменты, продукты, провести корректировку программ лояльности и других предложений. Наш опыт внедрения подобного подхода в других крупнейших мировых телекомуникационных компаниях позволил выявить сотни миллионов евро потерь и устранить их», – отметила генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

«Благодаря синергии МТС и "Энвижн Груп" клиенты получают возможность воспользоваться максимально кастомизированными сервисами. Эффективность ИТ-решений, в том числе, продуктов SAP, зависит от качества взаимодействия существующей инфраструктуры конкретного предприятия и внедряемого программного обеспечения. У "Энвижн Груп" богатый опыт реализации проектов в области розничной торговли. Мы рады развитию партнерства с SAP и возможности предложить нашим клиентам широкий выбор передовых решений», – отметил президент «Энвижн Груп» Сергей Кузьмин.