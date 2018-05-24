«Хлебпром» пополняет электронный архив первичной бухгалтерской документации с помощью технологий Abbyy

«Хлебпром», крупный российский производитель кондитерских изделий, продуктов здорового питания и деликатесов, внедрил универсальную платформу Abbyy FlexiCapture и электронный архив, чтобы автоматически пополнять его первичной документацией на отгрузку товара, подписанной и поставщиком, и закупщиком. Теперь сотрудники компании тратят на 20% меньше времени на поиск нужных счетов-фактур и товарных накладных на поставленную покупателям продукцию.

«Хлебпром» поставляет печенья и торты не только по всей России, но и в Республику Беларусь, Великобританию, Китай, Казахстан и другие страны. Российский производитель входит в 100 лучших кондитерских компаний мира по версии отраслевого журнала Candy Industry. Поиск данных в документах на поставку занимал много времени. Чтобы получить прямой доступ к скан-копии документа на поставку и не обращаться в стороннюю организацию для получения бумажного носителя, а, следовательно, сократить расходы на эту услугу, «Хлебпром» в сотрудничестве с компанией «Юниксофт» организовал электронный архив на базе ECM-системы eDocLib, а затем внедрил платформу Abbyy FlexiCapture.

Теперь специалисту финансовой службы «Хлебпрома» достаточно отсканировать товарные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД) и доверенности. Затем платформа Abbyy FlexiCapture автоматически определяет типы документов и извлекает все необходимые атрибуты, такие как дату и номер документа, ИНН, КПП поставщика и т.д. Сотруднику остается только проверить, что вся информация распознана правильно. После этого скан документа и карточка с данными экспортируются в архив на базе eDocLib.

Платформа Abbyy автоматически обрабатывает более 7 млн страниц ежегодно. Поиск нужных счетов и товарных накладных в компании стал удобнее и в 2 раза быстрее.

«Благодаря проекту с "Юниксофт" и Abbyy мы на 15% снизили расходы на услуги частного электронного архива. Все внутренние службы "Хлебпрома" теперь подключены к единой базе данных. Платформа Abbyy FlexiCapture позволила нам значительно ускорить документооборот внутри компании и оперативнее работать с замечаниями наших покупателей по поставкам (расхождения при приемке, расхождения в ценах), а также отвечать на запросы проверяющих органов по поставленной продукции и по транспортной логистике», – сказала Екатерина Александрова, руководитель службы финансового контроля «Хлебпрома».