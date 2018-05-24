DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2

DataSpace в четвертый раз успешно прошел ежегодную сертификацию на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платёжных карт PCI DSS версии 3.2, подтвердив исключительный уровень физической безопасности, соответствующий международным требованиям. Аудитором выступила ведущая российская консалтинговая компания в области информационной безопасности — «ДиалогНаука».

Успешное завершение аудита на соответствие стандарту PCI DSS v.3.2 подтверждает, что DataSpace предоставляет гарантированный уровень физической безопасности, соответствующий требованиям регулятора. ЦОД DataSpace оснащен самыми современными системами, которые вкупе с административными мерами, предотвращающими несанкционированное проникновение в периметр, содержащий ИТ-оборудование клиентов, свидетельствует о надежности DataSpace в качестве партнера для компаний с высокими требованиями к безопасности данных.

Для действующих и потенциальных клиентов DataSpace, физическая безопасность объекта и соответствие требованием стандарта PCI DSS является неотъемлемой составляющей качества предоставляемых услуг. В частности, одним из таких клиентов является компания Avito, ИТ-инфраструктура которой размещена и эксплуатируется в ЦОД DataSpace с 2016 года.

«Avito — одна из крупнейших IT-компаний, наша деятельность предполагает хранение и обработку и большого объема данных. Мы стремимся предоставлять своим клиентам непрерывный сервис высокого уровня, для чего необходима качественная ИТ-инфраструктура. Avito уже не первый год размещает свое оборудование в ЦОД DataSpace, мы уверены в его надежности, отличной технической оснащенности и главное — безопасности. Успешное прохождение сертификации на соответствие стандарту безопасности данных в очередной раз подчеркивает высокую квалификацию центра и подтверждает наш правильный выбор DataSpace как надежного партнера», — сказал Максим Сапронов, технический директор Avito.

«Наличие сертификата физической безопасности у ЦОД DataSpace позволяет нашим клиентам, проходящим процедуру аудита PCI DSS, сфокусироваться на разделах собственной информационной безопасности данного стандарта. Такое взаимодействие сторон обеспечивает максимально эффективное прохождение аудита и, в итоге, безопасность систем», — отметил Кирилл Павельев, вице-президент по технологиям DataSpace

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) — стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC), учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. Сертификация по стандарту PCI DSS проводится ежегодно.