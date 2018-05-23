Synology представила DiskStation Manager 6.2

Synology Inc. анонсировала официальный выпуск DiskStation Manager (DSM) 6.2 — более надежной, эффективной и безопасной операционной системы для NAS-серверов. Новые расширенные функции LUN, iSCSI Manager и Диспетчер хранения предоставят профессиональным пользователям больше возможностей для защиты данных для защиты данных. Непревзойденный уровень эффективности управления и стабильной защиты данных.

«Восемь месяцев назад мы выпустили бета-версию DSM 6.2. Более 71 000 пользователей загрузили эту версию, благодаря чему мы получили ценные отзывы. В DSM 6.2 особое внимание уделено стабильности и эффективной работе новых функций, — сказал Synology (Derren Lu), генеральный директор компании Synology Inc., — мы потратили десятки тысяч часов, тестируя систему на сотнях устройств. Благодаря этому, мы сделали DSM более стабильной и обеспечили дополнительную гибкость ИТ-управления. Synology NAS не только служит сетевым устройством хранения данных, но и предоставляет широкий набор эффективных приложений для бизнеса».

Новый компонент системы хранения - Storage Pool, обеспечивает высокий уровень согласованности данных и стабильность управления хранилищем. Полезная информация о системе доступна на новой информационной панели. Благодаря интеллектуальному исправлению ошибок исключается возможность повреждения данных.

iSCSI Manager: Обновленный, специализированный инструмент управления службой iSCSI, предоставляющий новый тип LUN с улучшенной технологией создания моментальных снимков. Технология основана на файловой системе Btrfs и позволяет создавать моментальные снимки за считанные секунды вне зависимости от размера LUN.

Synology High Availability 2.0: Полностью обновленное приложение обеспечивает высокую надежность и интуитивно понятные инструменты для устранения. Произведенные обновления также коснулись системных обновлений, проведения интуитивно понятных операций, ускоренной начальной настройки и использования совершенно нового интерфейса мониторинга.

Security Advisor: Security Advisor использует интеллектуальные методы анализа для выявления несанкционированных попыток входа и определения местоположения злоумышленника. При обнаружении подобных попыток входа DSM отправляет уведомления. Одним щелчком мыши ИТ-администратор может просмотреть ежедневный или ежемесячный отчет по проверке безопасности системы DSM.

Уровень профиля TLS/SSL: Выбор уровня профиля TLS/SSL позволяет каждой сетевой службе иметь собственный профиль подключения по протоколу TLS/SSL. Благодаря этому пользователи получают больше возможностей для настройки сетевой безопасности.

Центр пакетов: Благодаря измененной структуре каталога и улучшенным поиском и навигацией, дополненной сменными баннерами, полностью обновленный Центр пакетов позволит пользователям быстрее находить необходимое программное приложение.

ОС Synology DSM 6.2 теперь доступна для скачивания пользователям DiskStation, RackStation и FlashStation.