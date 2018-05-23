СУБД Postgres Pro подтвердила совместимость с ОС «РЕД ОС» и «Гослинукс»

«Ред Софт», разработчик «РЕД ОС», и Postgres Professional, разработчик СУБД Postgres Pro, заключили соглашение о научно-техническом партнерстве, направленное на сотрудничество в сфере обеспечения совместимости продуктов.

В результате испытаний подтверждена совместимость российской СУБД Postgres Pro с операционными системами «РЕД ОС» и «Гослинукс». Проведена оценка быстродействия и отказоустойчивости с использованием методов нагрузочного тестирования для версий СУБД Postgres Pro Standard 9.5, 9.6, 10.0, Postgres Pro Enterprise и Enterprise Certified. Испытания проводились при взаимодействии с экспертами Управления информационных технологий ФССП России. По результатам подписаны сертификаты, подтверждающие функциональную совместимость и корректность работы программных продуктов.

«Расширение списка совместимых с СУБД Postgres Pro платформ операционными системами РЕД ОС и Гослинукс – важный шаг к более полному удовлетворению запросов российских заказчиков. Мы ожидаем позитивных результатов от сотрудничества с компанией Ред Софт по данному направлению», - отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

«Подтверждение совместимости отечественных решений несомненно повышает интерес российских заказчиков. Наши продукты надежны, соответствуют требованиям информационной безопасности, зарегистрированы в Едином реестре Минкомсвязи, а теперь еще и прекрасно работают вместе. Уверены, что дальнейшее сотрудничество с Postgres Professional будет еще плодотворнее», - отметил Рустам Рустамов, первый заместитель генерального директора Ред Софт.