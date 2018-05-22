«КИБ Серчинформ» обеспечит информационную безопасность холдинга Setl Group

Setl Group, многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний, выбрала DLP-систему «КИБ Серчинформ» для защиты деятельности, развернутой в России и за ее пределами. Поскольку компании холдинга имеют разную специализацию – от девелопмента и продажи стройматериалов до брокерских операций на рынке недвижимости – система обеспечивает конфиденциальность самой разнообразной информации. В задачи «Контура информационной безопасности» также входит предотвращение всех видов мошенничества.

«Ранее в тех же целях мы использовали конкурентное решение. Но с момента запуска КИБ стали видеть больше инцидентов безопасности в том же массиве данных, – сказал Роман Исаев, начальник отдела ИБ департамента внутреннего контроля Setl Group. – КИБ позволяет эффективнее работать на предупреждение инцидентов, и мы уже пресекаем нарушения».

Встроенные политики безопасности изначально учитывают отраслевой опыт, включают множество параметров – и могут еще больше адаптироваться под нужды конкретной организации. А гибкий поиск и широкие возможности расследований – например, поиск по скриншотам и видеозаписям – позволяют выяснять больше деталей инцидента.

«Доводом в пользу КИБ стала и техподдержка. Мы слышали хорошие отзывы о ней раньше и убедились сами, – сказал Роман Исаев. – "Серчинформ" помогает внедрять систему и быстро реагирует, все наши запросы закрывали. Сейчас мы планируем обучение еще ряда специалистов, так что предстоит еще более плотная работа с отделом внедрения».

«Когда заказчик переходит с одного решения на другое, у него есть четкое понимание требований к системе и сложившийся алгоритм работы, – отметил Алексей Парфентьев, ведущий аналитик «Серчинформ». – Цель такого клиента – расширить свои возможности и оптимизировать работу с помощью нового решения. И "Контур информационной безопасности" справляется с этим, поскольку включает как известные на рынке, так и уникальные технологии. Мы рады, что уклон компании на прикладной опыт хорошо оценивается заказчиками».