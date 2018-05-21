Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Virtualization 4.2, новой версии платформы виртуализации на основе технологии KVM (Kernel-based Virtual Machine). Решение предлагает ряд серьезных нововведений, начиная с переработанного пользовательского интерфейса и заканчивая новыми функциями для работы с виртуальными сетями. Оно базируется на операционной системе Red Hat Enterprise Linux и предлагает заказчику надежный и обеспеченный поддержкой корпоративного уровня фундамент для внедрения ИТ-инноваций.

Red Hat также представила новый программный пакет Red Hat Virtualization Suite, который включает в себя решения Red Hat Virtualization и Red Hat CloudForms и предлагает заказчику интегрированную платформу для построения гибридных инфраструктур с развитыми встроенными средствами управления.

Red Hat Virtualization (RHV) – это открытая программно-определяемая инфраструктура и централизованная платформа управления виртуализованными нагрузками Linux и Windows, которая является отличной альтернативой проприетарным решениям. RHV позволяет модернизировать традиционные приложения для повышения их эффективности, а также формировать базис для внедрения инновационных cloud-native и контейнерных программных решений.

Новая версия RHV продолжает традиции лидерства Red Hat в области высокопроизводительных и легко масштабируемых систем виртуализации повышенной доступности.

Red Hat Virtualization 4.2 предлагает следующие новые и улучшенные возможности. Пользовательский интерфейс – более понятный, удобный и унифицированный с другими продуктами Red Hat, включая Red Hat CloudForms, за счет использования открытого проекта PatternFly. Это нововведение призвано помочь пользователям комфортно переключаться между инструментами управления, не переучивая основные функции, что положительно скажется на продуктивности работы.

Средства аварийного восстановления – Red Hat Virtualization 4.2 теперь штатно поддерживает аварийное переключение между сайтами, позволяя отказаться от использования специальных СХД благодаря надежной и постоянной репликации данных между хранилищами основного и резервного сайтов. При этом, для минимизации рисков человеческого фактора процессы переключения на резервный сайт и обратно хорошо поддаются автоматизации с помощью новых сценариев и ролей Ansible.

Программно-определяемые сети SDN – интеграция Open Virtual Network (OVN) в состав Red Hat Virtualization 4.2 для реализации полноценных программно-конфигурируемых сетевых решений с использованием Open vSwitch. При этом обеспечиваются автоматическое управление сетевой инфраструктурой и Neutron-совместимые API для внешних сетевых провайдеров, а также функционал сетевого самообслуживания для пользователей, позволяющий разгрузить сетевых администраторов.

Метрики и журналы – полностью переработанная подсистема на основе Elasticsearch, Fluentd и Kibana (EFK) для более эффективной эксплуатации виртуальных сред.

Высокопроизводительные ВМ – Red Hat Virtualization 4.2 включает в себя новый высокопроизводительный профиль ВМ, который предназначен для оптимизации процесса конфигурирования высоконагруженной виртуальной машины, что может быть необходимо при экстремальных задачах, таких как работа с большими данными или ИИ. Он позволяет виртуальным машинам, работающим на Red Hat Virtualization 4.2, работать почти на уровне «чистого железа», предлагая дополнительную производительность и эффективность для требовательных приложений.

GPU-виртуализация – улучшенная поддержка ресурсоемких графических и инженерных приложений благодаря поддержке решений NVIDIA Virtual GPU в виртуализованной инфраструктуре организации на удобном пользователю устройстве и в удобном месте.

Новая версия Red Hat Virtualization предлагает более глубокую интеграцию с другими продуктами Red Hat, включая Red Hat Ansible Automation, Red Hat Gluster Storage, Red Hat CloudForms, Red Hat OpenStack Platform и Red Hat Satellite. Кроме того, вместе с Red Hat Virtualization 4.2 компания выпустила новый продукт под названием Red Hat Virtualization Suite, включающий в себя Red Hat Virtualization и Red Hat CloudForms, и предназначенный для управления гетерогенными средами, объединяющими в себе сразу несколько облачных платформ, а также гипервизоры, контейнеры и традиционные ИТ-инфраструктуры.

Red Hat Virtualization 4.2 расширяет свою экосистему надежных партнеров, предоставляя дополнительные возможности для клиентов, включая основанные на технологиях NVIDIA и Cisco. Red Hat Virtualization 4.2 предлагает интеграцию с Cisco ACI, что позволяет задействовать преимущества автоматизированного управления сетями и сегментацией, а также поддерживает виртуальные графические процессоры NVIDIA (vGPU), что позволяет виртуализовать тяжелые приложения и повысить эффективность использования физических компонентов ИТ-инфраструктуры.

Red Hat Virtualization 4.2 доступна в виде самостоятельного программного продукта либо в составе ОС Red Hat Enterprise Linux, а также входит в состав программных пакетов Red Hat Cloud Suite и Red Hat Virtualization Suite. Обладатели соответствующих подписок Red Hat могут обновиться до Red Hat Virtualization 4.2 на портале Red Hat Customer Portal.

Гуннар Хеллексон (Gunnar Hellekson), директор Red Hat по продуктам Red Hat Enterprise Linux и Red Hat Virtualization, отметил: «Red Hat Virtualization 4.2 позволяет заказчику вывести инфраструктуру виртуализации на требуемый уровень гибкости, производительности и экономической эффективности. Новая версия предлагает целый ряд полезных и приятных нововведений, таких как улучшенный пользовательский интерфейс, управляемые пользователями сети, средства аварийного восстановления и углубленная интеграция с другими продуктами Red Hat».