IDC: Oracle продолжает сильный рост в сегменте облачных сервисов

Oracle объявила, что аналитики IDC отметили высокую динамику и рост популярности Oracle Cloud. Согласно отчету IDC Public Cloud Services Tracker за апрель 2018 г., в 2016 и в 2017 календарных годах Oracle завоевала самую большую доля рынка среди всех поставщиков корпоративных бизнес-приложений в облаке (SaaS). Кроме того, в отчете отмечено, что в тот же период темпы роста Oracle были самыми высокими среди 10 крупнейших поставщиков облачных технологичных сервисов PaaS.

«Oracle Cloud позволяет организациям по-новому проводить модернизацию, внедрять инновации и конкурировать, – отметил Томас Куриан, президент по разработке продуктов Oracle. – Независимо от того, с чего организации хотят начать свой путь в облако, Oracle предоставляет им полные и интегрированные облачные сервисы, которые обеспечивают ускорение инноваций и трансформацию бизнеса. Мы считаем, что результаты последнего отчета IDC Public Cloud Services Tracker по публичным облачным сервисам еще раз подтверждают ценные возможности Oracle Cloud».

В глобальных полугодовых отчетах IDC Public Cloud Services Tracker публичные облачные сервисы учитываются по публикуемым поставщиками полугодовым отчетам о доходах. Аналитики отслеживают и детализируют статистику отдельных провайдеров публичных облачных сервисов за прошедшие периоды и составляют прогнозы рынка на пять лет по 53 географическим регионам, охватывая до 80 сегментов рынка. В данном отчете к корпоративным SaaS-приложениям (Enterprise Applications) относятся CRM-системы, системы управления ресурсами предприятия (ERP, включая HCM, системы управления финансами, закупками, управления заказами, PPM, EAM), Engineering, SCM, приложения для управления производственно-хозяйственной деятельностью (Operations and Manufacturing Applications).

Oracle предоставляет клиентам полный портфель облачных сервисов, охватывающих инфраструктуру как сервис (IaaS), платформу как сервис (PaaS) и программное обеспечение как сервис (SaaS). Сегодня организации из 195 стран и территорий обрабатывают в Oracle Cloud более 55 млрд транзакций в день.