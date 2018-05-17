«Первый БИТ» помог НПО «Стример» автоматизировать бюджетирование и казначейство

«Первый БИТ» внедрил решение «БИТ.ФИНАНС.Проф» в НПО «Стример». Благодаря этому решению у компании появилась гибкая аналитическая отчётность, были автоматизированы процессы бюджетного планирования и сбора фактических данных.

Вопрос автоматизации оперативной и управленческой отчетности, которая раньше формировалась вручную, начал назревать в компании «Стример» по мере ее активного развития. Руководство компании видело необходимость в автоматизации работы с платежным календарем и формирования платежных документов на основании заявок и реестров.

На первом этапе решили остановиться на базовой конфигурации «БИТ.ФИНАНС.Стандарт». В этой системе финансисты «Стримера» смогли формировать план-фактную отчетность по БДДС в режиме онлайн с возможностью получения всех необходимых расшифровок. Была внедрена процедура скользящего планирования с регулярной автоматизацией бюджетов и расширением горизонтов планирования.

«Впоследствии нам потребовался расширенный функционал, и сейчас наша компания использует программный продукт «БИТ.ФИНАНС.Проф». На данный момент времени в системе работают три финансиста компании, - сказал представитель компании «Стример». – Благодаря решению теперь у нас поставлен учет, прозрачна стала финансовая структура компании, появилась гибкая аналитическая отчётность, автоматизированы процессы бюджетного планирования и сбора фактических данных».

«Развитие бизнеса требует автоматизации финансовой отчетности. Это касается компаний любых размеров. И мы можем им в этом помочь, предложив «БИТ.ФИНАНС». Главная особенность этой системы в том, что у нее есть разные конфигурации, которые подойдут как небольшим, так и крупным компаниям. Поэтому по мере своего роста они могут безболезненно для своего бизнеса менять версии программы «БИТ.ФИНАНС», - отметил директор Центра корпоративных клиентов петербургского офиса компании «Первый БИТ» Александр Князев.