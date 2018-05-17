Citrix выпускает новую цифровую рабочую среду Citrix Workspace

Citrix представила цифровую рабочую среду Citrix Workspace, предоставляющую пользователям мгновенный доступ ко всем инструментам, необходимым для работы. Эта технология не является очередным новым приложением, которое устанавливается на устройства, она предоставляет согласованные и унифицированные функциональные возможности, призванные изменить привычные способы работы современных специалистов:

Citrix Workspace в первую очередь ориентировано на функциональные возможности для пользователей. Это универсальное решение, с помощью которого они могут получить мгновенный доступ к Windows, Linux, мобильным и SaaS-приложениям, десктопам и файлам. Оно предоставляет согласованные функциональные возможности, благодаря которым все приложения, десктопы и файлы готовы к работе всего за несколько кликов и на любом устройстве. «Умные» функции, включая опцию поиска, позволяют пользователям оперативно запускать приложения или находить нужные файлы. Операции по настройке и выбору конфигурации максимально упрощены, т.к. интерфейс приложения Workspace предоставляется в виде облачного сервиса.

Мобильность данных делает сотрудников более продуктивными за пределами офиса, но разрозненные хранилища файлов могут сильно затруднить работу. Citrix Workspace предоставляет централизованный доступ ко всем хранилищам файлов – OneDrive for Business, ShareFile, EMC Systems и пр. – в одном месте. Централизованно хранящиеся файлы динамически синхронизируются на всех устройствах Workspace для мгновенного доступа к ним. Чтобы упросить работу с документами в мобильном режиме приложение Citrix Workspace автоматически загружает файлы в нужные для работы с ними приложения. Пользователь может работать, даже если приложение, необходимое для открытия файла, не установлено локально.

Объединенный доступ к любому приложению – Windows, SaaS, мобильным и веб-приложениям. Citrix Workspace обеспечивает однократный вход в систему, предоставляя в дальнейшем свободный доступ без пароля к SaaS, веб, мобильным и виртуальным приложениям, включая Office 365 и Salesforce. В результате пользователи получают мгновенный доступ к необходимым сервисам, а ИТ-отделы сохраняют контроль над учетными записями пользователей и политиками паролей для сохранения корпоративной информационной безопасности.

Облачные SaaS-приложения просто развертываются, и к ним легко получить доступ через сеть интернет. Однако ИТ-специалисты имеют весьма ограниченный контроль в отношении того, кто получает доступ к SaaS-приложению, что заставляло их искать оптимальное соотношение между простой работой для пользователя и обеспечением надежной защиты. Citrix Workspace представляет собой централизованную точку доступа ко всем корпоративным SaaS-приложениям. Решение может мгновенно запускать SaaS-приложения во встроенном облачном виртуальном браузере с полной изоляцией от корпоративной сети и без необходимости настройки конфигурации на конечном устройстве пользователя.

Поведение пользователя, а не его ограничения, обеспечивает ИТ-безопасность. Citrix Workspace доступно всем пользователям на всех устройствах, что делает это приложение очень гибким решением. Однако с большей гибкостью работы возникает и риск того, что злоумышленники могут под маской настоящих пользователей попасть в корпоративные сети. Citrix Workspace использует технологию анализа поведения пользователя - Citrix Analytics, которая создаёт индивидуальный профиль для каждого сотрудника и его обычных моделей работы, используемых им устройств и точек доступа. Если поведение пользователя изменяется, Citrix Workspace предупреждает ИТ-специалистов о возможной угрозе. Технология Citrix Analytics уникальным образом собирает и сопоставляет информацию от сетевого трафика, пользователей, файлов и конечных устройств в средах Citrix для того, чтобы получить полное представление о поведении пользователей, скорости работы приложений и интенсивности использования ресурсов. В технологии используются передовые алгоритмы анализа и технология машинного обучения для того, чтобы проанализировать «труднонаходимые аспекты работы» продуктов Citrix и принять решение по результатам обработки информации.

Регистрация новых сотрудников и устройств выполняется на раз, два, три. Компании, которые переезжают в новые офисы или приобретают существующие компании, должны как можно быстрее регистрировать новых пользователей. Теперь сотрудники могут за несколько шагов «превратить» каждое устройство в защищенную цифровую рабочую среду. Они могут найти Citrix Workspace в любом магазине приложений, загрузить его на свое устройство, войти в свою учетную запись и приступить к работе. Citrix Workspace включает все инструменты, которые понадобятся ИТ-специалистам для максимально быстрой регистрации нового пользователя или устройства не подвергаю риску информационную безопасность компании.

Свобода использования личного устройства, надежная ИТ-защита и контроль. Citrix Workspace позволяет легко реализовать в компаниях политику использования личных устройств в рабочих целях. Теперь рабочие приложения и данные могут в защищенном режиме сосуществовать с личными на одном и том же устройстве без нарушения безопасности корпоративных данных. С помощью Citrix Workspace ИТ-специалисты могут без труда разделять ресурсы на личные и деловые, позволяя пользователям получить доступ к корпоративным цифровым ресурсам на личных устройствах. Citrix Workspace автоматически настраивает политики устройства по мере необходимости, чтобы пользователи могли применять свои личные устройства для решения бизнес задач, включая работу с корпоративной электронной почтой, SSO и доступ к внутренним корпоративным сайтам.

Безопасная работа с интернет ресурсами. Сотрудникам необходим доступ к сети Интернет, чтобы оставаться продуктивными, но использование онлайн-ресурсов может привести к нарушению информационной защиты. Citrix Workspace предоставляет возможность использовать ресурсы сети Интернет в качестве мощного рабочего инструмента. Приложение интеллектуально перенаправляет задачи по интернет-браузингу в облачный веб-браузер, полностью изолированный от корпоративной сети, обеспечивая надежную ИТ-защиту.

Использование всех ресурсов Citrix Workspace Hub в рамках Citrix Workspace. Citrix Workspace Hub представляет собой недорогое высокопроизводительное периферийное устройство на базе Интернета вещей, которое позволяет мгновенно превратить любой монитор с клавиатурой в цифровую рабочую среду при использовании с приложением Citrix Workspace. За счет интеграции хаба с приложением Citrix Workspace пользователи мобильных устройств могут просто и защищено передавать свои рабочие среды на любой монитор, подключенный к хабу, и быстро переключаться обратно на мобильное устройство, когда работа выполнена.

ИТ-специалисты могут быстро предоставлять дополнительные ресурсы за счет интеграции с ServiceNow. Как было анонсировано на конференции Citrix Synergy, в этом году Citrix Workspace будет поддерживать интеграцию с ServiceNow. Если пользователю необходимо новое приложение или десктоп, он может быстро запросить необходимые ресурсы в рамках Citrix Workspace. После того, как запрос получен ServiceNow, ИТ-администраторы могут автоматизировать процесс предоставления нового приложения или десктопа в Citrix Workspace.

Цифровая рабочая среда Citrix Workspace представляет собой универсальное решение, которое объединяет все инструменты, необходимые для непрерывной работы сотрудников при использовании любых устройств и сетей, при этом оно отвечает высоким требованиям безопасности и предоставляет ИТ-отделам все необходимые инструменты для полного контроля за работой пользователей. Выпуск Citrix Workspace запланирован на II квартал текущего года, отдельные функции и функциональные возможности могут быть изменены.