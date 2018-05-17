«БАРС Груп» модернизирует систему «Дополнительное образование»

«БАРС Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации», развивает программный продукт «БАРС. Образование - Дополнительное образование», обеспечивающий автоматизацию в области доступности дополнительного образования для детей.

Новый функционал обеспечит для регионов-пользователей соответствие продукта требованиям регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, согласно паспорту проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и письму Министерства образования и науки Российской Федерации №09-88 от 05 февраля 2018 года. Так, в одном из регионов готовится пилотное внедрение такого функционала.

Решение также планируется дополнить новыми модулями, благодаря которым у пользователей появится возможность отслеживать результативность учебного процесса и данные о зачислении, переводе и отчислении учащихся.

Сотрудникам организаций дополнительного образования станет доступен модуль «Мониторинг результативности учебного процесса», который содержит итоговые отметки обучающихся по предметам и аналитические расчеты качества образования в классе по уровням (высокий, достаточный, низкий) за учебный год. В формируемых отчетах будет содержаться информация по анализу результатов обучения, с возможностью ее детализации по заданным периодам. Также функционал подразумевает формирование информации по качеству успеваемости и прогноза его повышения. Отдельно будут указываться проблемные компоненты для каждой группы учащихся, с выделением тех, которые необходимо поставить на контроль.

Помимо информации о результатах обучения, внедряется модуль «Мониторинг движения учащихся», который позволит формировать реестр учащихся, автоматически фиксируя данные о зачислении, переводе и отчислении. При этом в реестре реализована функция фильтрации и поиска – можно осуществлять отбор данных по организации, типу операции, причине движения и группе. Экспорт данных реестра осуществляется в файл формата .xls.

Программный продукт «БАРС. Образование - Дополнительное образование» функционирует в 19 регионах Российской Федерации, его пользователями являются более 1,3 млн. человек.