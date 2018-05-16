HP обновила ассортимент принтеров для широкоформатной фотопечати

HP Inc. представила на выставке FESPA Global Print Expo новую серию принтеров DesignJet Z. В них используются технологии, которые обеспечивают качество и эффективность печати. Устройства позволяют поставщикам услуг печати, компаниям розничной торговли и дизайн-бюро создавать художественную и техническую графику.

Рынок широкоформатной фотопродукции в 2017 г. вырос на 7% , было сделано 1,3 трлн фотографий. Росту интереса к производительным и экономичным печатным решениям способствует повышение спроса на более простое в использовании оборудование с высоким качеством печати.

Принтеры новых серий Z6 и Z9+ обеспечивают наилучший результат как по качеству, так и по производительности. В них сочетаются конструкция, состав чернил и используемое ПО, и всё это оптимизировано под используемые материалы. Поэтому новые принтеры обеспечивают высокое качество печати при меньшем расходе чернил, они также экономически эффективны и удобны в эксплуатации.

На некоторых моделях устанавливается вертикальный триммер; он, вместе с другими нововведениями, облегчает быструю высококачественную печать с профессиональным фотокачеством на разнообразных носителях для вывесок и плакатов, применяемых компаниями розничной торговли. В результате печать выполняется в 2,5 раза быстрее , а послепечатная обработка – на 20% быстрее.

«Принтеры новой серии DesignJet Z обладают широкими возможностями в области профессиональной фотопечати и производства рекламной продукции и позволяют владельцам дать своему бизнесу дополнительные возможности роста, – отметил Гуаенте Санмартин (Guayente Sanmartin), генеральный менеджер и глава подразделения широкоформатной графики компании HP Inc. – Новые принтеры проектировались с особой тщательностью. Нашей целью было обеспечить высокое качество отпечатка одновременно с большой производительностью. Для этого, в частности, в принтерах используются новый вертикальный триммер и инновационные технологии работы с цветом».

Принтеры серии HP DesignJet Z в исполнениях с шириной печати 61 или 112 см повысят конкурентоспособность поставщиков услуг, обеспечив их технологиями максимально быстрой печати. Новая технология HP Pixel Control впервые позволила управлять колорированием полностью цифровым способом, дав клиентам новые возможности печати насыщенными цветами и с динамичной сменой заказов.

Для поставщиков услуг печати, делающих ставку на отпечатки с профессиональным фотографическим качеством, принтер HP DesignJet Z9+ обеспечит широкий спектр применений в графической и технической сферах.

Принтеры серии DesignJet Z6 предназначены для разработчиков и пользователей гео-информационных систем (ГИС), поставщиков услуг печати и предприятий розничной торговли, которым требуется простое в использовании решение для высококачественной печати технических и художественных изображений, устойчивых к воздействию влаги и выцветанию. Принтеры способны печатать даже самые сложные файлы благодаря высокопроизводительной архитектуре и технологии Adobe PDF Print Engine.

Принтеры серии HP DesignJet Z обладают, в частности, следующими особенностями. Цифровое управление цветом благодаря использованию системы чернил RGB HP Vivid Photo Inks, в которую входят красные чернила chromatic red, зелёные chromatic green и синие chromatic blue; встроенного спектрофотометра i1 и технологии HP Pixel Control. HP Pixel Control, цифровой системы управления цветом. Она обеспечивает контроль каждого печатаемого пиксела, что гарантирует повторяемое качество печати.

Сочетание архитектуры сопел HP HDNA с системой управления цветом HP Pixel Control дает пользователям качество, при этом используется чернила всего 9 оттенков, а не 12, как в принтерах HP DesignJet предыдущего поколения. Новые принтеры также способны обеспечивать точную эмуляцию цветов из библиотек PANTONE и, таким образом, точно воспроизводить фирменные цвета.

Четкая передача деталей и высокий контраст благодаря технологии капель двойного объёма (HP Dual Drop), обеспечиваемой архитектурой сопел HP Nozzle Architecture (HDNA) и печатающим головкам высокого разрешения. Возможно изменение конфигурации принтеров HP DesignJet Z9+ для повышения глянца отпечатков.

Средства для создания графического контента. Переработанное приложение для печати плакатов в Центре приложений HP включает в себя функции Adobe Stock, Unsplash, Vecteezy и Pattern Design, а также возможность доступа пользователей к средствам создания красивых и оригинальных вывесок и плакатов. Поддержка технологий дополненной реальности в Центре приложений HP облегчает создание более осмысленного и привлекательного графического контента для печати.

Повышенная стойкость в помещениях и на улице. Чернила HP Vivid Photo Inks с высокостабильными пигментами обеспечат водо- и светостойкие отпечатки , пригодные для длительного размещения в помещениях. Использование водостойких чернил HP Vivid Photo Inks гарантирует поставщикам печатных услуг максимально возможный срок службы отпечатанной наружной рекламы. Защищенность принтеров обеспечивается режимом загрузки HP Secure Boot, ведением «белых списков», способами аутентификации, а также менеджером безопасности HP JetAdvantage Security manager, что защищает данные и принтеры в частных компаниях и в государственных учреждениях.

Принтеры новой серии Z работают под управлением системы HP PrintOS, которая позволяет пользователям в наглядной форме удалённо контролировать процесс печати и управлять его параметрами – откуда угодно и когда угодно.

HP также объявила о создании ещё более совершенных принтеров серии HP DesignJet Z6x10 , которые обеспечивают возможности управления процессом и результатами печати. Модели имеют новую конструкцию и дизайн, и, кроме того, в них используется удобная маркировка цветов, облегчающая работу. В принтерах установлены новые печатающие головки и используются, помимо прочих, красные чернила Chromatic Red. Всё это улучшает точность печати и чёткость передачи деталей.

В принтерах предусмотрены оптимизированные режимы быстрой и нормальной печати на бумаге повышенной плотности с покрытием, на полипропилене и холсте; они обеспечивают быструю печать с более высоким качеством. В новых принтерах установлен жесткий диск емкостью 500 ГБ, обеспечивающий принтер еще бóльшим количеством виртуальной памяти для обработки сложных и «тяжелых» изображений.

HP предлагает возможность печати на широком спектре новых материалов, например, на таких как: хХолст HP Recycled Satin Canvas толщиной 443 микрон, плотностью 370 г/м2, устойчивый к растрескиванию, для водных чернил HP, изготовлен на 100% из переработанных бутылок, что делает материал уникальным в линейке материалов HP для широкоформатной печати; пленка HP Everyday Blockout Display Film с уникальной трехслойной конструкцией полипропилен-полиэфир-полипропилен, которая обеспечивает дополнительную гибкость и отличную разглаживаемость. Пленка HP Everyday Blockout Display Film толще, чем пленка из 100% полиэфира, стоит дешевле и имеет покрытие для печати чернилами двух типов.

Старт продаж принтеров HP DesignJet Z6, Z6x10 и Z9+ запланирован на 1 июня 2018 г. Старт продаж принтеров HP DesignJet Z6 и Z9+ с шириной печати 112 см, работающих с двумя рулонами и снабженных дополнительными опциями, запланирован на 1 июля 2018 г.