ASUS анонсировала старт продаж материнских плат на базе чипсетов AMD серии X470

Появившиеся в прошлом году десктопные процессоры AMD Ryzen порадовали геймеров и компьютерных энтузиастов многопоточностью, существенно увеличенной производительностью и возможностями для разгона. Их появление затронуло все сегменты рынка: от доступных рабочих компьютеров до передовых геймерских систем и рабочих станций для создания мультимедийного контента. Чтобы полностью раскрыть потенциал новых процессоров AMD Ryzen 2000-й серии, получивших название Pinnacle Ridge, и сохранить обратную совместимость с уже существующими процессорами Ryzen, ASUS выпускает новое семейство материнских плат на базе чипсетов AMD X470.

В новой линейке ASUS представлено шесть материнских плат, и у каждой из них свои уникальные особенности. Возглавляет линейку модель ROG Crosshair VII Hero (и ее версия с модулем Wi-Fi), предназначенная в первую очередь для оверклокеров, компьютерных энтузиастов и геймеров. Материнская плата Strix X470-F Gaming позволяет получить возможности настройки и персонализации по доступной цене, а плата Strix X470-I Gaming малого форм-фактора mini-ITX предназначена для создания мощных, но компактных систем.

По заявлению ASUS, материнская плата TUF X470-PLUS Gaming отличается повышенной надежностью, а благодаря программе TUF Gaming Alliance, объединившей производителей компьютерного оборудования, у пользователей появилась возможность собрать полную игровую систему в едином стиле, компоненты которой идеально сочетаются между собой не только внешним оформлением.

Вне игровой сферы пользователи, занимающиеся профессиональным созданием мультимедийного контента, по достоинству оценят материнскую плату Prime X470-PRO, отличающуюся высокой производительностью, широкими возможности для тонких настроек и дизайном, вдохновленным футуристическим стилем в архитектуре.

Несмотря на различия между моделями, все семейство материнских плат с чипсетами X470 объединяет более чем 30-летний опыт компании ASUS в производстве материнских плат. Новые возможности настроек, охлаждения и персонализации разработаны, чтобы помочь пользователям в полной мере раскрыть потенциал своих компьютеров.