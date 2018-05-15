Huawei помогла CyberAgent создать сеть облачных центров обработки данных для анализа целей и намерений пользователей

Благодаря решению Huawei CloudFabric японская интернет-компания CyberAgent успешно создала сеть облачных центров обработки данных с функционалом, позволяющим анализировать цели и намерения пользователей (IDN). Совместное заявление об этом достижении представители Huawei и CyberAgent сделали в рамках Глобального аналитического саммита Huawei 2018.

CyberAgent – это известная в Японии интернет-компания, предоставляющая услуги в различных сферах, таких как онлайн-сообщества, видео по запросу (VoD), игры, реклама и венчурные инвестиции в интернете. Ожидается, что в 2018 г. ее выручка превысит $3,8 млрд. По мере распространения технологий облачных вычислений требования к центрам обработки данных постоянно возрастают. Кроме того, одной из ключевых проблем, которую CyberAgent, Inc. предстояло срочно решить, было создание сети ЦОД с повышенной доступностью и масштабируемостью, позволяющей анализировать цели и намерения пользователей (IDN).

«Мы стремимся стать ведущей компанией, которая работает по стандартам XXI века. Один из краеугольных камней этой концепции – сеть облачных центров обработки данных с повышенной доступностью и масштабируемостью, которая непрерывно эволюционирует с ростом уровня интеллектуальности и автоматизации. Как показывает комплексная оценка, Huawei Intent-Driven CloudFabric – это решения и устройства высочайшего качества, отвечающие требованиям нашего облачного ЦОД нового поколения», – сказал Томохико Савадаиси (Tomohiko Sawadaishi), главный сетевой архитектор/администратор CyberAgent, Inc.

Решение Huawei CloudFabric полностью состоит из фиксированных коммутаторов и использует популярную архитектуру spine-leaf, а также поддерживает такие технологии, как EVPN и VXLAN, и интегрируется с инструментами управления от сторонних поставщиков. Это лучшее решение для предприятий малого и среднего бизнеса, создающих сети ЦОД нового поколения

«Я хотел бы выразить благодарность компании CyberAgent, Inc., которая доверила нам создание своего облачного ЦОД нового поколения. Сейчас многие отрасли выходят на завершающую стадию цифровой трансформации. Корпоративные центры обработки данных – уже не просто центры поддержки предприятия, они стали центрами формирования дополнительной стоимости. Huawei продолжит следовать своему принципу клиент-ориентированности, удовлетворять требования ведущих мировых клиентов из финансового и интернет-секторов и повышать уровень интеллектуальности и автоматизации сети за счет технологий искусственного интеллекта и больших массивов данных, оставаясь в авангарде развития отрасли», – сказал Леон Ван (Leon Wang), генеральный директор направления сетей ЦОД Huawei.

Решение Huawei CloudFabric используют 2,8 тыс. предприятий в 120 с лишним странах. В частности, оно было введено в широкую коммерческую эксплуатацию в таких отраслях, как финансы, интернет, рынок развлечений и СМИ, предоставление облачных сервисов и услуг связи. Решение CloudFabric построено на базе IDN-архитектуры и направлено на создание ЦОД-ориентированных сетевых платформ нового поколения.