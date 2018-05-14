«Синтегро консалтинг» разработала функцию сверки отчетности НПФ для спецдепа «Инфинитум»

«Синтегро консалтинг» и «Специализированный депозитарий «Инфинитум» провели первую успешную сверку надзорной отчетности в формате XBRL для НПФ. Сверка осуществляется на базе решения «Фабрика XBRL».

С 1 квартала 2018 г. все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обязаны подтверждать надзорно-статистическую отчетность (НСО) в формате XBRL перед отправкой в Центральный банк РФ. Функцию визирования могут осуществлять только специализированные депозитарии в рамках функции контроля за деятельностью НПФ.

Эксперты «Синтегро консалтинг» разработали подсистему сверки на базе программы «Фабрика XBRL» для АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум». Весь объем работ состоит из трех этапов.

На первом этапе в систему «Фабрика XBRL» загружается «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» (код формы по ОКУД 0420254), подготовленный НПФ самостоятельно в формате XBRL и направленный в специализированный депозитарий на сверку.

На втором этапе, после получения и обработки отчетов НПФ, «Фабрика XBRL» загружает данные для сверки из внутренней системы учета по каждому НПФ.

На третьем этапе осуществляется автоматизированная сверка отчетности. В случае выявления существенных расхождений, спецдеп направляет протокол сверки в НПФ.

В программе «Фабрика XBRL» настраивается механизм сопоставления данных отчетов, с помощью которого можно исключить расхождения, не являющиеся значимыми с точки зрения контрольной функции.

«Нам важно эффективно и качественно решать любые задачи клиентов по оптимизации финансового учета, даже когда задача новая, а сроки сжатые. Расширение возможностей "Фабрики XBRL" для "Инфинитум" имеет те же приоритеты: обеспечить удобный и понятный интерфейс, высокую скорость обработки данных и качественный сервис», – отметил генеральный директор «Синтегро консалтинг» Сергей Тушев.

«Как лидер рынка, Инфинитум предъявляет самые строгие требования к выполнению основных функций специализированного депозитария. Программа "Фабрика XBRL" позволила нам сохранить привычный бизнес-процесс сверки отчетности НПФ, но при этом перейти на качественно новый формат отчетности – XBRL. Этот этап завершен успешно», – отметила директор по технологическому развитию АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» Елена Алексеева.