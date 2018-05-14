Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi Ltd., анонсировала выход новых высокопроизводительных систем хранения (СХД), обеспечивающих стопроцентную доступность данных. Компания представила интегрированные кроссплатформенные программные решения на базе ИИ, которые предназначены для аналитики и автоматизации ИТ-сред. Гибридные системы Hitachi Virtual Storage Platform (VSP), функционирующие на основе флэш-памяти, а также ПО на базе ИИ обеспечат заказчикам беспрецедентно высокий уровень гибкости и автоматизации, что позволит сократить затраты, повысить операционную эффективность и модернизировать ЦОД. Интеграция контейнеров Docker и Redhat Openshift со средствами координирования Swarm и Kubernetes позволит выдерживать больше рабочих нагрузок.

«Производители корпоративных СХД получают возможность оказывать мощную поддержку заказчикам в процессе их перехода к автономному функционированию ЦОД, – сказал Эрик Бюргенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям систем хранения данных IDC. – Такие производители, как Hitachi Vantara, располагающие расширенным комплексом решений с возможностями ИИ, позволяют упрощать процессы управления инфраструктурой и одновременно повышать надежность и эффективность платформ».

По мере усложнения процессов эксплуатации ЦОД его операционная эффективность может снижаться, из-за чего возрастают риски простоев или потери данных. Hitachi Vantara представляет комплекс самого современного операционного ПО с возможностями ИИ, который включает системы Hitachi Infrastructure Analytics Advisor, Hitachi Automation Director и Hitachi Data Instance Director, позволяющие создать более гибкую инфраструктуру обработки данных.

Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA) представляет собой «мозг» на базе ИИ. Он позволяет получить точное представление о функционировании ЦОД по результатам изучения всего пути данных. HIAA использует технологии машинного обучения для более эффективной оптимизации, поиска неисправностей и прогнозирования потребностей ЦОД.

HIAA обладает рядом новых возможностей, таких как прогностическая аналитика. Модуль ИИ определяет, когда потребуется приобрести новые ресурсы хранения. Это повышает эффективность планирования бюджета и предотвращает падение производительности. Четырехкратное ускорение анализа первопричин неисправностей. Запатентованная подсистема ИИ анализирует изменения конфигурации на всем пути данных, выявляя проблемы, а затем, используя эвристический модуль, предлагает их решение. Интеграция с Hitachi Automation Director (HAD) позволяет немедленно вносить исправления в соответствии с рекомендованными практиками.

Система HAD способна интегрироваться со средствами управления ИТ-услуг (ITSM), в том числе с платформой ServiceNow. Использовать расширенные возможности интеграции с помощью интерфейсов REST API для конфигурации ресурсов других производителей, в том числе систем хранения. Принимать от HIAA команды на устранение проблем. Автоматизировать настройку средств защиты данных Hitachi Data Instance Director (HDID), чтобы обезопасить клиентов от потери данных или простоев.

Эти возможности интеграции между HIAA, HAD и HDID являются частью масштабной инициативы Hitachi по созданию операционного ПО на базе ИИ, которая должна способствовать переходу компаний к автономным операциям. Данные решения уже доступны как по отдельности, так и в сочетании с Hitachi VSP, что позволяет заказчикам получить все необходимые инструменты для модернизации ЦОД.

«VMware и Hitachi сообща работают над созданием новой операционной модели для ЦОД, – отметил вице-президент бизнес-направления продуктов, СХД и обеспечения доступности компании VMware Ли Касвелл (Lee Caswell). – Благодаря нашей работе заказчики Hitachi VSP могут использовать многие решения VMware, в том числе платформу vSphere, технологию Virtual Volumes и Site Recovery Manager. За счет совместного использования данных телеметрии ПО Hitachi и инструментов управления vCenter мы помогаем заказчикам осуществлять цифровые преобразования бизнеса и реализовывать мощные возможности современных инфраструктур».

Модернизация ЦОД начинается с создания прочной основы, обеспечивающей бесперебойное предоставление данных. Она должна выдерживать разнообразные рабочие нагрузки и интегрироваться с несколькими облачными средами. Новые системы хранения Hitachi VSP серии F, построенные на базе флэш-памяти, а также гибридные флэш-системы VSP серии G поддерживают гибкую инфраструктуру обработки данных и обеспечивают их стопроцентную доступность. По сравнению с предыдущими моделями VSP, их производительность выше в 3 раза, а масштабируемость – в 2,5 раза. Благодаря этому ускоряется аналитическая обработка и повышается производительность приложений, что помогает быстрее получить отдачу от имеющихся данных. Интеграция с облачными средами и контейнерами позволяет обслуживать больше рабочих нагрузок и поддерживать их новые типы, а также устраняет проблему разрозненных данных.

Новые модели Hitachi VSP корпоративного класса включают системы F700 и F900, построенные на базе флэш-памяти, а также гибридные флэш-системы VSP G700 и G900. К новым моделям среднего класса относятся системы VSP F350, F370, G350 и G370. Они функционируют на базе нового поколения операционной системы Hitachi Storage Virtualization Operating System, SVOS RF, архитектура которой была полностью переработана, чтобы обеспечить повышение производительности, масштабируемости и эффективности хранения данных. Поддержка систем VSP осуществляется на основе новой модели Hitachi с фиксированной стоимостью услуг и поставляются с пакетом базового программного обеспечения, куда входят проверенные средства анализа инфраструктуры и управления копированием данных. Все новые системы Hitachi VSP уже доступны для заказчиков.

По сравнению с предыдущими моделями VSP, новые системы обладают рядом преимуществ: масштабируемая производительность: более чем 2,4 млн. IOPS и пропускная способность 41 Гбайт/с; повышенная эффективность: увеличение числа IOPS на 70% на ядро и улучшенное соотношение цены/производительности; более высокая степень консолидации: в 8 раз больше томов и 1 млн. моментальных снимков на одну систему; повышенная эффективность хранения данных: ускорение операций по устранению дублированных данных до 3,4 раза, а также ускорение сжатия данных на базе SVOS в 5 раз.

«Hitachi помогает компаниям и руководителям ИТ-организаций во всем мире решать актуальные задачи обработки данных с использованием прогностической аналитики и автоматизации, применение которых является частью более масштабных инициатив в сфере управления данными и цифрового преобразования бизнеса, – отметил Ири Трашански (Iri Trashanski), старший вице-президент Hitachi Vantara по инфраструктурам и передовым продуктам. – С учетом той критической роли, которую играют данные, непозволительно полагаться на "относительно неплохие" технологии хранения или мириться с разрозненными массивами данных, возникающими из-за недостатков инфраструктуры. Представленная технология позволит создать гибкую инфраструктуру обработки данных и обеспечит интеллектуальное выполнение операций, что необходимо нашим заказчикам для осуществления преобразований».