Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач

Ricoh расширила линейку продукции для бизнеса. Новые ультракороткофокусные, компактные и универсальные проекторы способны решить практически любые офисные задачи, связанные с наглядным представлением информации.

Компания Pentax (тогда еще Asahi Optical Joint Stock Co.) первая занялась работой в этом направлении. Уже в наше время, в 2008 году, производитель фотоаппаратов вошел в состав компании Ricoh. Во многом благодаря этому сегодня все проекторы бренда передают изображение высочайшего качества, чего нельзя было бы добиться без идеальной оптики.

Уже более 45 лет компания Ricoh занимается производством проекторов, разработкой технологий и оптики для них, а также выпуском оптических блоков для устройств других производителей. В новой линейке проекторов есть устройства, подходящие для работы в помещениях любого размера: от небольшой переговорной, до лекционного зала. Разнообразие предлагаемых продуктов также позволит подобрать как мобильный проектор, например, для работы с презентациями вне офиса, так и мощное стационарное устройство для вашего рабочего пространства.

Все проекторы Ricoh отвечают высочайшим стандартам качества. Это касается передовых технологий, применяемых в них, оптики уровня профессиональной фототехники, удобства установки и использования устройств. А короткофокусные проекторы Ricoh вообще не имеют аналогов на рынке.

Короткофокусные проекторы PJ X3351 / WX3351 и PJ X4241 / PJ WX4241 для работы в небольших переговорных. Проекторы этой линейки предназначены для переговорных и помещений небольших размеров. Они отличаются цветопередачей высочайшего уровня, использованием оптики аналогичной фотоаппаратам Pentax, поддержкой технологий беспроводной связи и удалённого управления для работы с планшета.

Благодаря функциям вертикальной и горизонтальной коррекции, а также коррекции по 4 углам легко получить четкое и ровное изображение. Проекторы можно размещать под любым вертикальным углом, например, при установке на потолке объективом вниз. Уникальный дизайн этих моделей с портами ввода-вывода на передней панели позволяет размещать их на краю стола, что создает дополнительный комфорт для участников совещаний. Диагональ проецирования этой серии может достигать впечатляющих 400 дюймов. Функции оптического зума в моделях PJ X3351/WX3351N увеличивают изображение в диапазоне от 100% до 150%, что позволяет получить нужный размер проекции на любом экране. Обе линейки поддерживают разрешения XGA (4:3) и WXGA (16:10).

Ультракороткофокусные проекторы PJ WX4152(N/NI) с проекционным расстоянием всего в 11,7 см. Проекторы PJ WX4152 воспроизводят изображение высочайшего качества, обладают уникальным вертикальным дизайном и невероятно малым проекционным расстоянием в 11,7 см. Последнее дает возможность использовать устройства даже в совсем небольших помещениях, а вертикальная установка подходит для работы с проекторами даже в тех офисах, где установить их возможно только прямо под экраном. Они компактны и подходят для выездных презентаций, поддерживают одновременное подключение по LAN и Wi-Fi, а также технологию Miracast. Диагональ проекции проекторов составляет от 48 до 80 дюймов при разрешении WXGA (16:10).

Универсальные проекторы PJ X5461 / WX5461 / PJ 5451HD . Универсальные проекторы отлично подойдут для переговорных и небольших аудиторий. За счет компактности эти устройства отлично впишутся в любой интерьер. Работа со стандартом MHL и наличие двух портов HDMI позволяют подключить к проекторам сразу несколько устройств, в том числе мобильных. Эти модели проецируют изображение диагональю от 40 до 300 дюймов с разрешением XGA (4:3), WXGA (16:10) и 1080p (16:9), то есть позволяют устроить с их помощью небольшой кинотеатр прямо в офисе. Проекторы удобно использовать удаленно — как через веб-интерфейс (без установки дополнительного ПО), так и по сети, например, через системы управления Creston. Мощность лампы проекторов составляет внушительные 4000, 4100 и 3800 лм соответственно.

Новые проекторы Ricoh уже доступны на российском рынке. На все проекторы распространяется 3-летняя гарантия от производителя.