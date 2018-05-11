Инвестплатформа «Эволюция» внедрила распознавание паспортов и банковских карт

Инвестиционная платформа «Эволюция» объявляет о внедрении технологии Smart IDReader. Разработанное специалистами Smart Engines решение по распознаванию паспортов РФ и банковских карт используется в мобильных приложениях «Эволюция» для iOS и Android.

«Эволюция» является продуктом профессионального участника рынка ценных бумаг России компании «Регион Инвестиции». Сервис представляет собой инновационную онлайн-платформу для инвестиционной деятельности на российском рынке ценных бумаг. В основе «Эволюции» лежит работающий в реальном времени уникальный алгоритм многофакторного анализа, который дает рекомендации по выбору облигаций в зависимости от суммы и срока инвестирования.

При открытии брокерского или индивидуального инвестиционного счетов в дистанционном режиме пользователям предлагается распознать в приложении паспорт РФ. Для этого достаточно сканировать данные документа камерой смартфона. Распознавание данных выполняется на самом устройстве в мобильном приложении. Smart IDReader в видеопотоке находит паспорт РФ, распознает отдельные кадры и выполняет межкадровую интеграцию результатов распознавания. Весь процесс занимает 1-2 секунды, после чего пользователь видит на экране уже заполненные поля с необходимыми персональными данными.

Весь процесс открытия брокерского счета в мобильном приложении занимает 3-5 минут. После этого пользователю становятся доступны все инструменты управления инвестициями «Эволюция».

В дальнейшем технология распознавания используется в приложении «Эволюция» для автоматического ввода данных банковских карт при их привязке к аккаунту, пополнении пользователем счета и выводе средств. Особенностью Smart IDReader является поддержка распознавания номера, срока действия и имени держателя на эмбоссированных и неэмбоссированных картах, в том числе и на картах платежной системы «Мир».

Генеральный директор «Регион Инвестиции» Дмитрий Тонкогубов сказал: «Цель нашего сервиса – сделать работу с инвестициями безопасной, доступной, удобной, понятной, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Технологии распознавания, которые мы используем при открытии счетов и работе с банковскими картами, полностью соответствуют нашим целевым требованиям в части удобства и безопасной работы с данными».

Директор по специальным проектам Smart Engines Никита Арлазаров отметил: «Сегодня пришло время активного развития сервисов и продуктов, которые предлагают пользователям дистанционное взаимодействие при оказании финансовых услуг. В проекте «Эволюция» мы видим не только удобные инвестиционные возможности, но и современный подход с точки зрения User Experience».

Мобильное приложение «Эволюция» доступно для скачивания в Google Play и App Store.