Red Hat и Microsoft анонсировали совместное OpenShift-решение на платформе Azure

Red Hat и Microsoft объявили о расширении своего альянса с целью предоставить разработчикам корпоративных приложений возможность выполнять контейнерные приложения в облаке Microsoft Azure и на локальных вычислительных мощностях с помощью первого совместного OpenShift-решения на основе Red Hat OpenShift для общедоступного облака Microsoft Azure.

Переход организаций на технологии контейнерных приложений и Kubernetes с целью цифровой трансформации и соответствия требованиям рынка формирует запрос на решения для простого универсального оркестрирования и сопровождения приложений в общедоступном облаке и корпоративном дата-центре. Red Hat и Microsoft совместно спроектируют и реализуют такое решение под названием Red Hat OpenShift on Azure, которое будет обеспечиваться технической поддержкой и управляться в интересах заказчиков общими усилиями обеих компаний и станет их приоритетным предложением для тех, кто одновременно использует продукты и услуги Red Hat и Microsoft.

Помимо того, что Red Hat OpenShift on Azure полностью избавит разработчиков корпоративных приложений от задач сопровождения платформы, решение также предоставит им следующие преимущества:

Выбирая Red Hat OpenShift на Azure, заказчик получит услугу, которая предоставляется Red Hat и Microsoft и обеспечивается их совместной поддержкой. Поддержка будет распространяться на контейнеризованные приложения обеих компаний, а также операционные системы, инфраструктурные компоненты и средства оркестрации. Кроме того, службы продаж Red Hat и Microsoft будут вести совместную работу по продвижению технологических платформ обеих компаний в качестве базиса для облачных приложений и модернизации имеющихся ИТ-систем.

Единая платформа OpenShift для гибридного облака на основе Microsoft Azure и корпоративного дата-центра позволит заказчику легко перемещать корпоративные приложения между средами. Кроме того, новая совместная инициатива Microsoft и Red Hat также будет иметь преимущества.

Гибридное облако, полностью поддерживающее Red Hat OpenShift Container Platform в локальной среде и на платформе Microsoft Azure Stack, предлагает универсальный базис для разработки, развертывания и сопровождения облачных приложений в ИТ-инфраструктуре на основе продуктов Microsoft, помогая объединить вычислительную мощь облачной платформы Azure с высокой гибкостью и управляемостью локальной конфигурации OpenShift на основе Azure Stack.

Управление контейнерами на основе Windows Server и Red Hat Enterprise Linux в рамках решения Red Hat OpenShift on Microsoft – единая платформа оркестрации для различных контейнерных архитектур. Расширенные возможности обработки данных за счет интеграции Microsoft SQL Server в ИТ-ландшафт Red Hat OpenShift. В ближайшее время будет выпущен контейнерный вариант SQL Server, сертифицированный для использования на платформах Red Hat OpenShift on Azure и Red Hat OpenShift Container Platform в гибридном облаке, включая Azure Stack

Новые способы использования продуктов Red Hat с помощью инструментов разработки Microsoft. За счет поддержки Red Hat Enterprise Linux подписчики Visual Studio Enterprise и Visual Studio Professional впервые получит возможность работать с .NET, Java и другими популярными платформами разработки с открытым исходным кодом на одной универсальной и полностью поддерживаемой платформе.

Выпуск предварительной версии Red Hat OpenShift on Azure запланирован на ближайшие месяцы. Решения Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat Enterprise Linux on Azure и Azure Stack уже доступны.

Пол Кормье (Paul Cormier), президент Red Hat по продуктам и технологиям, отметил: «Лишь немногие организации способны провести цифровую трансформацию, используя только собственные дата-центры или только общедоступные облачные платформы. Поэтому большинство заказчиков предпочитают гибридные среды. Расширение партнерства с Microsoft позволит нам предложить заказчикам самую универсальную в отрасли платформу Kubernetes на основе одного из ведущих облачных сервисов, упростив инновации в гибридных облаках и сохранив столь нужную корпоративным заказчикам стабильность».

Скотт Гатри (Scott Guthrie), исполнительный вице-президент Microsoft и руководитель направления Cloud and Enterprise Group, сказал: «Microsoft и Red Hat имеют общее видение того, как обеспечить простоту, гибкость и выбор для разработчиков корпоративных облачных приложений. Сегодня мы объединяем лидерские достижения наших компаний в области технологий Kubernetes, гибридных облаков и корпоративных операционных систем, чтобы упростить сложный процесс управления контейнерами, предлагая первое в истории отрасли решение подобного плана на платформе Azure».