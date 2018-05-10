«Кораблик» перевел прогнозирование спроса в облачный сервис KORUS | Forecast

ГК «КОРУС Консалтинг» совместно с торговой сетью «Кораблик» завершила проект по пилотированию инновационного облачного сервиса KORUS | Forecast.

«Кораблик-Р» – крупная сеть по продаже детских товаров отечественных и зарубежных марок. Насчитывает более 200 магазинов, в основном в Москве и Московской области.

Решение KORUS | Forecast предназначено для крупных и средних розничных сетей и используется для автоматического расчета прогноза спроса по регулярным продажам и промо-акциям на уровне каждого товара и магазина, на каждый день, на основе лучших мировых практик, современных математических алгоритмов и методов машинного обучения.

Решение развернуто на облачной платформе Microsoft Azure с использованием технологий параллельных вычислений семейства Hadoop, компонентов Microsoft R Server, математических библиотек R.

«Мы начали проект по использованию KORUS | Forecast на категории «Молочная продукция». После подключения к сервису пилотной группы магазинов абсолютная маржа увеличилась на 4%, выручка выросла на 3%, а уровень списания скоропортящихся товаров уменьшился на 8%. При этом мы свели к минимуму вмешательство человека в расчеты прогноза спроса, как по регулярным продажам, так и по промо-акциям. Хочу отметить, что в секции «Питание» у нас в целом всегда была хорошая ситуация, данная группа товаров находится под пристальным внимание опытного, высококвалифицированного категорийного менеджера. Так как, в ходе пилота, мы высоко оценили, как возможности сервиса KORUS | Forecast, так и работу экспертов «КОРУС Консалтинг», мы также планируем подключить к проекту и другие, более проблемные категории, в частности, «Подгузники», где рассчитываем получить еще больший бизнес-эффект», — отметила заместитель коммерческого директора «Кораблик-Р» Алеся Бардаш.

«Хочу отметить высокий профессионализм консультантов «КОРУС Консалтинг» – мы впечатлены скоростью запуска решения в промышленную эксплуатацию. Одной из главных задач была настройка интеграции нашей существующей системы автозаказа с облачным сервисом KORUS | Forecast, а основной задачей – собственно, оптимизировать прогнозную модель с учётом всех актуальных параметров нашего бизнеса. Все технические работы были выполнены за два месяца, после чего мы сразу приступили к промышленному использованию сервиса на выбранной группе магазинов. Со стороны ИТ удалось сэкономить время и деньги на внедрение благодаря тому, что сервис располагается в облаке, что не требует закупки ПО, выделения мощных серверов и снимает с нас нагрузку по преобразованию данных.», — сказал директор по инновациям и информационным технологиям «Кораблик-Р» Кирилл Дубчак.

«С приходом новых технологий больших данных, машинного обучения и возможностей облачных вычислений на рынке систем для прогнозирования спроса происходит революция. Благодаря тому, что «КОРУС Консалтинг» обладает уникальной экспертизой в таких областях, как Big Data, Data Science, давно и успешно работает с ритейлом и на мировом уровне владеет знаниями технологий по обработке больших объемов данных на платформе Microsoft Azure, мы готовы предложить нашим клиентам новый сервисный подход, при котором в десятки раз сокращаются сроки запуска, усилия клиента и подрядчика на внедрение и стоимость решения. Облачной сервис KORUS | Forecast является промышленным решением мирового класса, спроектированным и реализованным в соответствии с самыми современными подходами и технологиями, и способен дать быстрый финансовый результат для наших заказчиков за счет лучшего прогнозирования будущего спроса на товары и понимания поведения покупателей», – сказал руководитель направления систем оптимизации департамента ERP ГК «КОРУС Консалтинг» Константин Доброток.