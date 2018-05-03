Toshiba представила фотореле среднего напряжения для промышленного применения

Toshiba Electronics Europe представила новое фотореле в компактном корпусе SO6 c 4 выводами для систем автоматизации производства и других промышленных устройств, включая оборудования для испытания полупроводниковых приборов, системы безопасности и автоматизации зданий.

В новом фотореле TLP176AM используются МОП-транзисторы, изготовленные с применением самого современного технологического процесса U-MOS IX. Номинальное напряжение на выходных контактах во включенном состоянии (VON) составляет 60 В, а непрерывный ток во включенном состоянии (ION) равен 0,7 А с допустимым значением в импульсном режиме до 2,1 А. Благодаря напряжению изоляции 3,75 кВ (среднеквадратичное значение) новое устройство обладает лучшей устойчивостью к электростатическим разрядам по сравнению с выпускающимся сейчас TLP172AM. Новое фотореле напрямую совместимо с прежним устройством TLP172A как по характеристикам, так и по монтажным размерам.

Поскольку TLP176AM имеет нормально разомкнутый выход, оно может использоваться для замены механических реле с одним замыкающим контактом (1-Form-A). Замена механических реле на фотореле повышает надежность систем и сокращает необходимое пространство для размещения реле и их драйверов. Благодаря диапазону рабочих температур от -40 до 110 °C фотореле TLP176AM может использоваться в промышленных системах и позволяет легко обеспечить температурный запас при тепловом проектировании на уровне системы.

Новое фотореле имеет низкие значения времени переключения: 3 мс (tON, время включения) и 0,5 мс (tOFF, время выключения). Напряжение изоляции составляет 3750 В (среднеквадратичное значение). Устройство выпускается в компактном корпусе SO6 с 4 выводами и полностью сертифицировано в соответствии с требованиями UL1577 для применения в системах, критически важных с точки зрения безопасности.