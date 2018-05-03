Linxdatacenter ввел в эксплуатацию решение FСС для быстрого переключения между телеком-операторами

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений хранения и обработки данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, завершил проект по усовершенствованию СКС-инфраструктуры дата-центра через ввод в коммерческую эксплуатацию современного кабельного решения Fast Cross Cable (FCC). Теперь клиенты ЦОДов Linxdatacenter могут переключаться между каналами различных операторов фиксированной связи или подключаться к новому провайдеру менее чем за 2 часа.

Проект был направлен на повышение качества работы кабельной системы и обеспечение оперативной связности между клиентами ЦОДа на всех площадках Linxdatacenter. Компания развернула единую стандартизированную кабельную систему в целях повышения скорости подключения стоек с оборудованием и ИТ-ресурсами клиентов к каналам телеком-операторов, работающих в ЦОДе.

Для этого было произведено переоборудование Meet-me-Room (MMR) – выделенного зала в пространстве ЦОДа, где телеком-операторы осуществляют физическое подключение к стойкам, к магистральным каналам связи, а также к сетям других операторов для обмена трафиком. В MMR создана оптимальна рабочая среда для бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры операторов в режиме 24/7/365.

У клиентов ЦОДа регулярно возникают потребности в смене оператора или расширении числа телеком-провайдеров, с которыми они работают. Также может потребоваться оперативный ввод в эксплуатацию нового оборудования при масштабировании или апгрейде корпоративной ИТ-системы, проведение тестирования новых решений и установка соединения с ресурсами, расположенными на других площадках. Для выполнения этих задач в MMR используются все традиционные виды кабельных соединений: оптико-волоконные линии, витая пара и т.д.

Ввод FCC-решения шведской компании Eurolan помог Linxdatacenter осуществить переход на новый уровень качества работы кабельной системы и обеспечения оперативной связности клиентов ЦОДа. Проект позволил создать единую защищенную точку присоединения оборудования клиентов и обеспечил новый уровень доступности к ресурсам более 40 операторов связи, представленных в ЦОДе. Возможности FCC доступны всем клиентам Linxdatacenter в рамках заказа кабельных соединений внутри ЦОДа. Большой выбор услуг телекоммуникационных провайдеров обязывает ЦОД оперативно реагировать на запросы заказчиков по кроссировочным соединениям с их сетями.

«Проект был полностью реализован за 2 месяца. Первыми и наиболее очевидными итогами его запуска мы можем назвать сокращение времени проведения кроссировок в MMR до 2 часов вместо 1-2 дней. Продукция Eurolan полностью покрывает запросы дата-центра по всем компонентам СКС для апгрейда кабельной инфраструктуры, включая кроссовые и оптические панели, а также одномодовые оптические каналы класса OS1/OS2 для решения всего спектра задач ЦОДа по оперативной организации кроссировок», – сказал Дмитрий Чуканов, старший менеджер проектов компании Linxdatacenter.

Процесс перестройки СКС был проведен без перебоев в оказании услуг ЦОДа. В новую систему заложен потенциал роста, а ее возможности будут наращиваться по мере увеличения количества клиентских запросов в Linxdatacenter.