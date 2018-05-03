«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершил проект по внедрению системы управления ресурсами предприятия в торговой сети Familia. Теперь процессы товародвижения ритейлера будет поддерживать комплексное решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Ранее Familia использовала ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV, которая со временем не смогла поддерживать рост и развитие бизнеса. Руководство Familia приняло решение внедрить новую учетную систему. Выбор был сделан в пользу платформы Microsoft Dynamics AX 2012 R3, а в качестве партнера по внедрению была выбрана ГК «Корус Консалтинг», один из партнеров Microsoft по направлению бизнес-решений и эксперт в области комплексной автоматизации ритейла.

В результате внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 R3 был создан инструмент для создания новых номенклатур в справочнике на несколько миллионов позиций – система позволяет вносить несколько сотен тысяч позиций ассортимента ежемесячно. Также в ходе проекта был оптимизирован процесс обработки документов товародвижения объемом до 50 тыс. строк.

Новая учетная система была интегрирована с существующими информационным системами ритейлера: WMS-системой на базе Microsoft Dynamics NAV, POS-системой на платформе SAP и системой бухгалтерского учета на базе 1С. В новой ERP-системе отображаются все производственные операции и своевременно обновляются данные по всем функциям деятельности ритейлера, что помогает руководству компании эффективно контролировать работу сети и оперативно принимать управленческие решения.

«При выборе партнера по внедрению ERP-системы мы, в первую очередь, ориентировались на опыт будущей проектной команды в области автоматизации розничной торговли и наличие подтвержденных историй успехов в работе с другими розничными компаниями. В этом отношении "Корус Консалтинг" полностью соответствовал нашим требованиям. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что выбор оправдал себя и проект для нас получился успешным», – отметил Алексей Волков, начальник управления ИТ Familia.

«Важный принцип работы для крупного ритейлера – это оперативность в принятии управленческих решений. Грамотно подобранное решение может обеспечить высокую скорость работы и помочь развитию бизнеса. В рамках проекта команда системного интегратора оптимизировала ключевые процессы компании, максимально автоматизировав большинство рутинных операций. Стоит отметить тот факт, что успех проекта обусловлен в первую очередь сильной вовлеченностью команды заказчика, а также эффективным разделением задач проекта между сотрудниками "Корус Консалтинг" и Familia», — сказал Дмитрий Ващилов, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг».