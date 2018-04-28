J’son & Partners Consulting оценила российский рынок беспилотников в $163 миллиона

Компания J’son & Partners Consulting представила обновленные результаты исследования: «Рынок дронов в России и в мире, 2017 г. (беспилотные летательные аппараты, БПЛА)». Исследование подготовлено при поддержке Ассоциации «Аэронет» (единственное в России профессиональное объединение юридических лиц, осуществляющих разработку и эксплуатацию гражданских беспилотных авиационных систем).

Мировой рынок БПЛА испытывает взрывной рост. При этом в стоимостном выражении дроны гражданского назначения составляют уже чуть меньше половины рынка (47%), из них на коммерческие БПЛА приходится половина из общей суммы (24%), оставшаяся часть – на потребительские (23%). Тем не менее, по оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БПЛА будет расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем в стоимости. А его основным драйвером останутся потребительские БПЛА.

Что касается российского рынка БПЛА, то по итогам 2017 г. наша страна занимала 3% в количестве и 2% в стоимости мирового рынка. При этом в сегменте военных БПЛА ее доля кратно выше (15% в штуках). В 2017 г. российский рынок БПЛА оценивается в $163 млн (9,5 млрд руб.) и к 2020 г. рынок может вырасти в 1,5 раза.

По оценке J’son & Partners Consulting, доля дронов отечественного производства на рынке РФ составляет в 2017 г. 10 % и увеличится до 11 % к 2020 г. Основной прирост придется на коммерческий сегмент, где ожидается большая активность российских производителей и который увеличится в два раза к текущему уровню. Таким образом, до 40 % коммерческих дронов, продаваемых в РФ, будут отечественного производства.

Дальнейшему росту локального рынка и экспортного потенциала отечественных решений все еще мешают серьезные регуляторные ограничения.

Глеб Бабинцев, Генеральный директор Ассоциации «Аэронет», отметил: «К сожалению, кроме нормативного регулирования, за прошедшие три года так и не разработаны общеотраслевые системообразующие технологии. Чтобы рынок рванул в развитии, чтобы Россия задала стандарты на мировых рынках, мы должны первыми научиться безопасно выполнять совместные полеты нескольких БВС между собой и БВС с пилотируемыми судами хотя бы в нижнем классе G! Каждый пилот должен на своем мониторе видеть другие воздушные суда хоть в контролируемом воздушном пространстве, хоть там, где нет ни диспетчера, ни какой-либо связи.

Рынок остро нуждается в такой технологии, более того, именно в России есть современное эффективное и не дорогое решение, но оно тщательно игнорируется, а обращения бизнеса в институты, созданные вроде бы для технологического развития новых рынков, остаются странным образом не услышаны. Тем не менее, в Ассоциации «Аэронет» формируется решение этого вопроса, и в скором времени мы введем в практику необходимые технологии».